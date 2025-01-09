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Posted 9 января, 06:54

Published 9 января, 06:54

Modified 9 января, 11:15

Updated 9 января, 11:15

Тюменцам напомнили о выходных на год вперед

Тюменцам напомнили о выходных на год вперед

9 января 2025, 06:54
Фото: 1MI.
В первый рабочий день после новогодних каникул тюменцам напомнили обо всех выходных, которые их ждут в течение года.

9 января началась первая короткая рабочая неделя 2025 года. Такой же, всего на два рабочих дня, будет и последняя неделя в декабре: тюменцы начнут отдыхать уже в среду 31 декабря.

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В Инфоцентре правительства области напомнили, что в 2025 году у тех, кто работает по пятидневной неделе, будет 118 выходных. Трижды тюменцы смогут отдыхать по четыре дня подряд: в мае и июне. Долгие выходные выпадут на Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая и на День Победы с 8 по 11 мая.

Также четыре дня будут выходными с 12 по 15 июня в честь Дня России. День народного единства 4 ноября выпадает на вторник, и чтобы не разрывать рабочую неделю, выходную субботу 1 ноября перенесли на понедельник. Выходными будут 2–4 ноября.

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