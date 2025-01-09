Тюменцам напомнили о выходных на год вперед

В Инфоцентре правительства области напомнили, что в 2025 году у тех, кто работает по пятидневной неделе, будет 118 выходных. Трижды тюменцы смогут отдыхать по четыре дня подряд: в мае и июне. Долгие выходные выпадут на Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая и на День Победы с 8 по 11 мая.