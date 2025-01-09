Теплый январь в Тюмени: что стоит за аномальной погодой и будут ли морозы зимой 2025?

Posted 9 января, 07:55
Published 9 января, 07:55
Modified 9 января, 07:57
Updated 9 января, 07:57
По данным синоптиков, в Тюмени в январе 2025 года температура воздуха значительно выше климатической нормы. Например, с 1 по 15 января температура в среднем на 7°C выше привычных значений для этого периода. В первые дни января, когда в регион обычно происходят сильные морозы, температура иногда поднималась до 0°C и даже чуть выше, что является явной аномалией. Особенно стоит отметить 3 января, когда температура достигла +2°C, что для Тюмени в январе является редким явлением.
По прогнозам тюменского синоптика Ильи Винштейна, в ближайшие дни ситуация не придет в норму.
Как говорит климатолог Наталья Пригоровская, аномально теплая погода характера для последних шести месяцев в Тюмени.
«Аномально теплая погода в Тюмени за последние полгода — это результат сочетания глобальных климатических изменений, переменных атмосферных процессов и местных факторов. Важно отметить, что такие аномалии не являются исключением, а скорее отражением более широкой тенденции, наблюдаемой по всему миру», — говорит специалист.
Не исключено, что тенденция не только будет сохраняться, но и усугубится.
Существуют несколько факторов, которые могут объяснить эту необычную для зимы 2025 года теплую погоду в Тюмени. Одной из главных причин тепла в Тюмени и в других регионах России является глобальное изменение климата.
«В последние десятилетия средняя температура на Земле повышается, что влияет на климат в разных частях мира, включая Сибирь. Это явление связано с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере, таких как углекислый газ (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O). Эти газы способствуют парниковому эффекту, который приводит к удержанию тепла в атмосфере, не давая ему уходить в космос», — объясняет Пригоровская.
Сибирь и Урал, как известные регионы с холодным климатом, уже несколько лет сталкиваются с более теплыми зимами, что становится заметно не только в статистике температуры, но и в изменении местных экосистем.
Аномальная теплая погода также может быть связана с определенными атмосферными процессами. Например, в январе 2025 года в Тюмени происходили изменения в циркуляции атмосферы. В данном случае причиной теплого воздуха могут быть воздушные массы, поступившие с юга, особенно с территории Центральной Азии и Кавказа. Когда такие массы начинают поступать в Сибирь, они могут значительно повышать температуру, даже в середине зимы.
Особенности циркуляции воздуха, такие как блокировка холодных масс в других районах, могут также привести к долгосрочному сохранению теплых условий. Это объясняет, почему температурные аномалии могут продолжаться на протяжении нескольких недель, создавая неожиданные климатические явления.
«Не следует исключать и влияние местных климатических особенностей на повышение температуры. Тюмень находится в зоне континентального климата, где зимы традиционно холодные. Однако влияние таких факторов, как наличие крупных водоемов (например, реки Тура), а также особенности городской застройки, могут влиять на локальные температурные колебания. Особенно в условиях, когда температура резко меняется, с отклонениями от нормы, такие особенности становятся более заметными», — рассказывает специалист.
Кроме того, в последние годы в Тюмени активно строятся новые жилые комплексы, а также возводятся коммерческие и промышленные объекты, что может влиять на микроклимат города. Густая застройка, большое количество асфальтированных дорог и других теплоаккумулирующих материалов также могут создавать эффект «городского острова тепла», когда в черте города температура на несколько градусов выше, чем в окрестностях.
Многие жители Тюмени переживают, будут ли морозы в этом году? С одной стороны, глобальные изменения климата и связанные с ними аномалии могут означать, что холодных зим станет меньше. С другой стороны, синоптики уверены, что морозы в Сибири сохранятся, но они будут более переменными, и интенсивность холодов может значительно колебаться в зависимости от года.
«Прогнозы говорят о том, что температура в феврале, скорее всего, будет колебаться от -10°C до -20°C в зависимости от конкретных атмосферных процессов. В некоторых днях возможно возвращение более холодной погоды с температурами ниже -20°C, что будет отражать традиционные зимние морозы Тюмени», — рассказала метеоролог Лидия Кашина.
Ожидается, что в оставшуюся часть зимы температура в Тюмени будет более стабильной и приближенной к норме для этого времени года. В конце января и в феврале температура может опуститься до обычных зимних значений, характерных для этого региона.
Тем не менее, стоит отметить, что аномальные погодные условия, подобные тем, что наблюдались в январе, могут повторяться. В будущем такие скачки температуры, когда тёплые воздушные массы из южных регионов сменяют холодные воздушные потоки, могут стать более частыми.
Сейчас синоптики прогнозируют, что в ближайшие недели в Тюмени возможны как кратковременные оттепели, так и продолжительные периоды морозов. Ночью температура может опускаться до -20 °C и ниже, что характерно для суровой сибирской зимы.
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