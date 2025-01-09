Теплый январь в Тюмени: что стоит за аномальной погодой и будут ли морозы зимой 2025?

Многие жители Тюмени переживают, будут ли морозы в этом году? С одной стороны, глобальные изменения климата и связанные с ними аномалии могут означать, что холодных зим станет меньше. С другой стороны, синоптики уверены, что морозы в Сибири сохранятся, но они будут более переменными, и интенсивность холодов может значительно колебаться в зависимости от года.