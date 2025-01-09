nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 06:23

Published 9 января, 06:23

Modified 9 января, 06:26

Updated 9 января, 06:26

Школы в Тюмени не будут закрывать из-за метапневмовируса

Школы в Тюмени не будут закрывать из-за метапневмовируса

9 января 2025, 06:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Школьникам не будут продлевать каникулы из-за вспышки метапневмовируса, подтвердили тюменские власти. Школы будут работать в обычном режиме после окончания каникул.

Специалисты на всех уровнях контролируют распространение метапневмовируса, вспышку которого зарегистрировали в начале января в Китае. В России распространение инфекции назвали сезонным и заявили, что оно не повлияет на учебный процесс.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ограничения в российских школах вводить не планируется. В Тюменской области у школьников продолжаются зимние каникулы. Ребята сядут за парты 13 января», — сообщил Информационный центр правительства региона.
Грипп, ОРВИ и коронавирус: тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками
Узнать подробнее

Ситуация находится на контроле, Роспотребнадзор ежедневно проводит мониторинг.

Напомним, зимние каникулы у школьников длятся 14 дней: с 30 декабря по 12 января включительно. В феврале первоклассники смогут отдохнуть еще восемь дней начиная с 17 числа, а всем остальным придется ждать весенних каникул, которые начнутся 24 марта.

За последнюю неделю 2024 года уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области снизился на 8,6%. Число заболевших COVID-19 также сократилось, до 757 человек.

Читайте также:
Директора скандальной тюменской школы в селе Луговое уволили«Я тебя сейчас убью»: в тюменской школе учитель набросилась на ребенка. ВИДЕОИз-за конфликта бизнес-партнеров детей выгнали из частной тюменской школы
#Марина Коржина#Общество#Дети#Тюменская область#Школа#Вирусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика