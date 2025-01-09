Школы в Тюмени не будут закрывать из-за метапневмовируса

Posted 9 января, 06:23
Published 9 января, 06:23
Modified 9 января, 06:26
Updated 9 января, 06:26
Специалисты на всех уровнях контролируют распространение метапневмовируса, вспышку которого зарегистрировали в начале января в Китае. В России распространение инфекции назвали сезонным и заявили, что оно не повлияет на учебный процесс.
«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ограничения в российских школах вводить не планируется. В Тюменской области у школьников продолжаются зимние каникулы. Ребята сядут за парты 13 января», — сообщил Информационный центр правительства региона.
Ситуация находится на контроле, Роспотребнадзор ежедневно проводит мониторинг.
Напомним, зимние каникулы у школьников длятся 14 дней: с 30 декабря по 12 января включительно. В феврале первоклассники смогут отдохнуть еще восемь дней начиная с 17 числа, а всем остальным придется ждать весенних каникул, которые начнутся 24 марта.
За последнюю неделю 2024 года уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области снизился на 8,6%. Число заболевших COVID-19 также сократилось, до 757 человек.