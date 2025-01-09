Пять тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

Posted 9 января, 05:08
Published 9 января, 05:08
Modified 9 января, 05:10
Updated 9 января, 05:10
Сотрудники ведомства нашли мясо, не прошедшее проверку на безопасность, в заведениях «В ребро», Sultan Шаурма, «Шашлык мастер», Swede и «Туркестан-3». Ни в кафе, ни в чайхане не было ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий».
Специалисты объявили предпринимателям предостережения и напомнили, что нельзя нарушать обязательные требования по оформлению документов в системе «Меркурий». Сведения о нарушителях отправили в Роспотребнадзор.
На конец ноября Россельхознадзором нашел 2780 нарушений при оформлении ветеринарных документов в Тюменской области. некоторые случаи касались фальсификации молочной продукции.
Напомним, в убойном цехе ООО «ТЕАН» нашли залежи птичьего помета, грязи, мертвых насекомых и паутины. Компания занимается переработкой, консервированием и оптовой продажей мясных продуктов.