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Posted 9 января, 05:08

Published 9 января, 05:08

Modified 9 января, 05:10

Updated 9 января, 05:10

Пять тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

Пять тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

9 января 2025, 05:08
Фото: 1MI.
Сразу пять кафе в Тюмени попались на использовании мяса без документов для приготовления блюд для посетителей. Всего по области Россельхознадзор выявил почти три тысячи нарушений при оформлении ветеринарных документов.

Сотрудники ведомства нашли мясо, не прошедшее проверку на безопасность, в заведениях «В ребро», Sultan Шаурма, «Шашлык мастер», Swede и «Туркестан-3». Ни в кафе, ни в чайхане не было ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий».

Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом
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Специалисты объявили предпринимателям предостережения и напомнили, что нельзя нарушать обязательные требования по оформлению документов в системе «Меркурий». Сведения о нарушителях отправили в Роспотребнадзор.

На конец ноября Россельхознадзором нашел 2780 нарушений при оформлении ветеринарных документов в Тюменской области. некоторые случаи касались фальсификации молочной продукции.

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Напомним, в убойном цехе ООО «ТЕАН» нашли залежи птичьего помета, грязи, мертвых насекомых и паутины. Компания занимается переработкой, консервированием и оптовой продажей мясных продуктов.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Кафе
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