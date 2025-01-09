Поставила на поток. Тюменка организовала в городе канал нелегальных мигрантов

За деньги обвиняемая оформила с каждым фиктивные трудовые договоры и подала их отдел трудовой миграции УВМ УМВД России по Тюменской области. Кроме того, за дополнительную плату она прописала у себя по месту жительства еще четверых мигрантов, а также предоставила документы для фиктивной постановки на учет еще 7 иностранцев, получив вознаграждение в общей сумме 8,5 тыс. рублей. За помощь мигрантам с фиктивными договорами она получил 264 тысячи.