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Posted 9 января, 10:52

Published 9 января, 10:52

Modified 9 января, 11:06

Updated 9 января, 11:06

Тюменка организовала в городе канал нелегальных мигрантов

Поставила на поток. Тюменка организовала в городе канал нелегальных мигрантов

9 января 2025, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменка организовала в городе канал нелегальных мигрантов

Сюжет
Суд
В Тюмени перед судом предстанет местная жительница, организовавшая нелегальный канал для мигрантов из соседних стран. В общей сложности с ее помощью в регион нелегально попало 44 человека.

Как сообщили сотрудники областной прокуратуры, женщина организовала целый канал для фиктивной регистрации мигрантов в регионе. Меньше чем за год с ее помощью в Тюмень нелегально попали 44 нелегала из Кыргызстана, Узбекистана и других стран СНГ.

За деньги обвиняемая оформила с каждым фиктивные трудовые договоры и подала их отдел трудовой миграции УВМ УМВД России по Тюменской области. Кроме того, за дополнительную плату она прописала у себя по месту жительства еще четверых мигрантов, а также предоставила документы для фиктивной постановки на учет еще 7 иностранцев, получив вознаграждение в общей сумме 8,5 тыс. рублей. За помощь мигрантам с фиктивными договорами она получил 264 тысячи.

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С учетом всех эпизодов, женщине может грозить до 5 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о том, что Тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов.

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