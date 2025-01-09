Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети

Как писал «Наш Город», 21 декабря сразу после отдыха в тобольском бассейне двое взрослых и 17 детей, включая младенца, обратились к медикам. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали. Возбуждено уголовное дело.