nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 06:04

Published 9 января, 06:04

Modified 9 января, 06:06

Updated 9 января, 06:06

Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети

Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети

9 января 2025, 06:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суд временно закрыл базу отдыха «Сказка» в Тобольске, в бассейне которой отравились 19 человек.

Тобольский городской суд приостановил работу базы отдыха «Сказка», где во время семейного праздника двое взрослых и 17 детей отравились хлором. Владельца заведения признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по ст. 6.4 КоАП РФ.

«Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Исчислять срок следует с 27 декабря 2024 года», — говорится в постановлении суда.
В Тобольске закрыли бассейн, а доклад положили Бастрыкину на стол
Узнать подробнее

При этом, под закрытие попало не только здание, где случилось ЧП, а три корпуса, включая отдельные домики, в микрорайоне «Строитель».

Суд принял решение на основании заключения экспертов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Также учтены результаты осмотра помещений и территории базы.

Как писал «Наш Город», 21 декабря сразу после отдыха в тобольском бассейне двое взрослых и 17 детей, включая младенца, обратились к медикам. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Детей, отравившихся хлором в Тюменской области, готовят к выпискеТюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлоромВ Тюменской области 15 детей попали в больницу после купания в бассейне
#Марина Коржина#Происшествия#Суд#Тобольск#Отравления#Бассейн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика