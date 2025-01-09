Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети

Posted 9 января, 06:04
Published 9 января, 06:04
Modified 9 января, 06:06
Updated 9 января, 06:06
Тобольский городской суд приостановил работу базы отдыха «Сказка», где во время семейного праздника двое взрослых и 17 детей отравились хлором. Владельца заведения признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по ст. 6.4 КоАП РФ.
«Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Исчислять срок следует с 27 декабря 2024 года», — говорится в постановлении суда.
При этом, под закрытие попало не только здание, где случилось ЧП, а три корпуса, включая отдельные домики, в микрорайоне «Строитель».
Суд принял решение на основании заключения экспертов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Также учтены результаты осмотра помещений и территории базы.
Как писал «Наш Город», 21 декабря сразу после отдыха в тобольском бассейне двое взрослых и 17 детей, включая младенца, обратились к медикам. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали. Возбуждено уголовное дело.