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Posted 9 января, 13:00

Published 9 января, 13:00

Modified 9 января, 13:02

Updated 9 января, 13:02

Новогодние каникулы в Тюмени не обошлись без ЧП, а центральная улица сменит название

Новогодние каникулы в Тюмени не обошлись без ЧП, а центральная улица сменит название

9 января 2025, 13:00
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Новогодние праздники в Тюмени прошли не без происшествий, за праздники в городе произошло больше 20 дтп, пожары, а гуляния были омрачены очередями. Также стала известна первая важная топонимическая инициатива. Центральную улицу в Тюмени переименуют.

Праздник не без бед

В Тюмени, как и по всей стране, закончились новогодние каникулы, началась самая короткая рабочая неделя в году. При этом отметили Новый год в регионе ярко, но на каникулах без происшествий не обошлось. Так, гуляния были омрачены очередями на горки, в заведения и даже на термальные источники.

Также произошли десятки аварий и было задержано столько же нетрезвых водителей, отметилось начало года в том числе пожарами и задержками авиарейсов.

Очереди, пожары и жуткие аварии: как тюменцы провели новогодние праздники?
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Переименование грядет

В Тюмени планируют переименовать одну из центральных улиц. Речь идет об улице Дзержинского, ее предложили назвать Садовым Бульваром. Инициативу выдвинули экскурсоводы, а инициативу одобрил Максим Афанасьев. Уже в мае 2025 года на Садовом бульваре проведут первый фестиваль. Улица Дзержинского очень популярна у молодежи. Ежедневно здесь собираются и горожане, и путешественники. Тут проходят культурные мероприятия и вечеринки.

Переименовать улицу решили из-за исторических соображений. До 1926 года улица называлась Садовой.

В Тюмени улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар
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Ограничений не будет

В Тюмени не планируют вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса, который был зарегистрирован в Китае. Об этом сообщил Министр Просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в этом нет необходимости, ситуацию держит на контроле Роспотребнадзор, а в России случаев заражения пока не было.

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Погибли двое. В ДТП

Жуткое ДТП произошло на тюменской трассе. На дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск водитель внедорожника не уступил дорогу фуре, выезжая на главную дорогу, в результате чего машины столкнулись, удар был такой силы, что обе машины вылетели с трассы. При этом водитель и пассажир внедорожника погибли на месте, а водитель фуры доставлен в больницу с травмами.

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Тройня под конец года

В Тюмени под конец 24-го года в одной из семей произошло большое пополнение. Родилась сразу тройня девочек. Ева, Яна и Майя. Все девочки абсолютно здоровы, сейчас находятся в больнице и набираются сил, мама каждый день проведывает сестренок. Очень скоро их выпишут и отпустят домой.

Любопытное явление. В Тюмени под самый конец прошлого года родилась тройня девочек
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