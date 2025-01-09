Новогодние каникулы в Тюмени не обошлись без ЧП, а центральная улица сменит название

В Тюмени, как и по всей стране, закончились новогодние каникулы, началась самая короткая рабочая неделя в году. При этом отметили Новый год в регионе ярко, но на каникулах без происшествий не обошлось. Так, гуляния были омрачены очередями на горки, в заведения и даже на термальные источники.