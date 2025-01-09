Новогодние каникулы в Тюмени не обошлись без ЧП, а центральная улица сменит название

Posted 9 января, 13:00
Published 9 января, 13:00
Modified 9 января, 13:02
Updated 9 января, 13:02
В Тюмени, как и по всей стране, закончились новогодние каникулы, началась самая короткая рабочая неделя в году. При этом отметили Новый год в регионе ярко, но на каникулах без происшествий не обошлось. Так, гуляния были омрачены очередями на горки, в заведения и даже на термальные источники.
Также произошли десятки аварий и было задержано столько же нетрезвых водителей, отметилось начало года в том числе пожарами и задержками авиарейсов.
В Тюмени планируют переименовать одну из центральных улиц. Речь идет об улице Дзержинского, ее предложили назвать Садовым Бульваром. Инициативу выдвинули экскурсоводы, а инициативу одобрил Максим Афанасьев. Уже в мае 2025 года на Садовом бульваре проведут первый фестиваль. Улица Дзержинского очень популярна у молодежи. Ежедневно здесь собираются и горожане, и путешественники. Тут проходят культурные мероприятия и вечеринки.
Переименовать улицу решили из-за исторических соображений. До 1926 года улица называлась Садовой.
В Тюмени не планируют вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса, который был зарегистрирован в Китае. Об этом сообщил Министр Просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в этом нет необходимости, ситуацию держит на контроле Роспотребнадзор, а в России случаев заражения пока не было.
Жуткое ДТП произошло на тюменской трассе. На дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск водитель внедорожника не уступил дорогу фуре, выезжая на главную дорогу, в результате чего машины столкнулись, удар был такой силы, что обе машины вылетели с трассы. При этом водитель и пассажир внедорожника погибли на месте, а водитель фуры доставлен в больницу с травмами.
В Тюмени под конец 24-го года в одной из семей произошло большое пополнение. Родилась сразу тройня девочек. Ева, Яна и Майя. Все девочки абсолютно здоровы, сейчас находятся в больнице и набираются сил, мама каждый день проведывает сестренок. Очень скоро их выпишут и отпустят домой.