Народные приметы в Степанов день: чего нельзя делать 9 января

В этот день нельзя выбрасывать сметенные со стола хлебные крошки в мусорное ведро, иначе лишишься достатка на весь год. Остатки пищи лучше скормить животным или птицам. Чтобы нужда не напала, не стоит брать и давать деньги в долг, отложите подобные вопросы. Также нельзя грустить, иначе весь год проведете в печали.