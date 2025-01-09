nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 02:18

Published 9 января, 02:18

Modified 9 января, 02:24

Updated 9 января, 02:24

Народные приметы в Степанов день: чего нельзя делать 9 января

Народные приметы в Степанов день: чего нельзя делать 9 января

9 января 2025, 02:18
Фото: 1MI.
9 января православные вспоминают первомученика и архидиакона Стефана, пострадавшего за христианскую веру. Для этого дня действует несколько запретов, нарушение которых может навлечь нужду и печаль на весь год.

В народном календаре этот день обозначают как Степанов так звучит имя Стефана по русскому обычаю. С ним связано множество поверий и запретов.

Чего не стоит делать

В этот день нельзя выбрасывать сметенные со стола хлебные крошки в мусорное ведро, иначе лишишься достатка на весь год. Остатки пищи лучше скормить животным или птицам. Чтобы нужда не напала, не стоит брать и давать деньги в долг, отложите подобные вопросы. Также нельзя грустить, иначе весь год проведете в печали.

Сделать уборку и раздать долги — главные новогодние традиции тюменцев
Узнать подробнее

Предки советовали не ссориться с близкими на Степанов день, потому что примирение будет очень трудным. А мужчины старались не брать в руки ножи даже для бытовых дел, чтобы не лишиться своей силы.

Традиционно, в этот день нанимали пастухов и делали им подарки, чтобы потом лучше работали. Однако именно на Степана работники могли отказаться от работы на конкретного человека, а уже живший при доме работник мог уйти от хозяина.

Приметы и поверья к году Деревянной Змеи: что сулит тюменцам 2025 год?
Узнать подробнее

Приметы на погоду

Погода в этот день показывала, урожайным ли будет год. Солнечная и морозная погода предвещала обильный урожай. Если шел снег, можно было ожидать много грибов и ягод в сезон. Тем, кто рано выходит из дома, советуем посмотреть на луну: если она красная, то скоро стоит ждать потепления.

Читайте также:
Мистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год ЗмеиНародные приметы в День Мины: все прозреют 23 декабряНародные приметы праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы: что делать 4 декабря
#Марина Коржина#Общество#Приметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика