Народные приметы в Степанов день: чего нельзя делать 9 января

Posted 9 января, 02:18
Published 9 января, 02:18
Modified 9 января, 02:24
Updated 9 января, 02:24
В народном календаре этот день обозначают как Степанов так звучит имя Стефана по русскому обычаю. С ним связано множество поверий и запретов.
В этот день нельзя выбрасывать сметенные со стола хлебные крошки в мусорное ведро, иначе лишишься достатка на весь год. Остатки пищи лучше скормить животным или птицам. Чтобы нужда не напала, не стоит брать и давать деньги в долг, отложите подобные вопросы. Также нельзя грустить, иначе весь год проведете в печали.
Предки советовали не ссориться с близкими на Степанов день, потому что примирение будет очень трудным. А мужчины старались не брать в руки ножи даже для бытовых дел, чтобы не лишиться своей силы.
Традиционно, в этот день нанимали пастухов и делали им подарки, чтобы потом лучше работали. Однако именно на Степана работники могли отказаться от работы на конкретного человека, а уже живший при доме работник мог уйти от хозяина.
Погода в этот день показывала, урожайным ли будет год. Солнечная и морозная погода предвещала обильный урожай. Если шел снег, можно было ожидать много грибов и ягод в сезон. Тем, кто рано выходит из дома, советуем посмотреть на луну: если она красная, то скоро стоит ждать потепления.