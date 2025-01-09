Крупная перестановка. Главный строитель Тобольска переходит на работу в Тюмень

Posted 9 января, 11:49
Published 9 января, 11:49
Modified 9 января, 11:57
Updated 9 января, 11:57
Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», Вавакин будет курировать область строительства в Тюмени, займется в первую очередь разработкой социально значимых объектов — это спортивные и фиджитал центры, а также школы и детские сады. Соответствующий опыт при этом у Вавакина есть, схожей деятельностью он занимался в Тобольске.
там он курировал два масштабных проекта «Тобольск — 2020» и «Тобольск настоящий». Благодаря этим двум программам и при участии департамента городского хозяйства, который возглавлял Вавакин, в городе появились несколько школ, детских садов и других соцучреждений. При этом перетащить Афанасьев хотел Вавакина достаточно давно, еще со времен своего назначения после ухода Руслана Кухарука с должности.