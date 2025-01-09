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Posted 9 января, 11:49

Published 9 января, 11:49

Modified 9 января, 11:57

Updated 9 января, 11:57

Крупная перестановка. Главный строитель Тобольска переходит на работу в Тюмень

Крупная перестановка. Главный строитель Тобольска переходит на работу в Тюмень

9 января 2025, 11:49
Фото: 1MI.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев нашел себе нового зама. Им стал Замглавы Тобольска Юрий Вавакин. Он уже уволился и вступил в должность заместителя мэра Афанасьева.

Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», Вавакин будет курировать область строительства в Тюмени, займется в первую очередь разработкой социально значимых объектов — это спортивные и фиджитал центры, а также школы и детские сады. Соответствующий опыт при этом у Вавакина есть, схожей деятельностью он занимался в Тобольске.

там он курировал два масштабных проекта «Тобольск — 2020» и «Тобольск настоящий». Благодаря этим двум программам и при участии департамента городского хозяйства, который возглавлял Вавакин, в городе появились несколько школ, детских садов и других соцучреждений. При этом перетащить Афанасьев хотел Вавакина достаточно давно, еще со времен своего назначения после ухода Руслана Кухарука с должности.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Происшествия#Новости тюмени
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