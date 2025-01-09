Крупная перестановка. Главный строитель Тобольска переходит на работу в Тюмень

там он курировал два масштабных проекта «Тобольск — 2020» и «Тобольск настоящий». Благодаря этим двум программам и при участии департамента городского хозяйства, который возглавлял Вавакин, в городе появились несколько школ, детских садов и других соцучреждений. При этом перетащить Афанасьев хотел Вавакина достаточно давно, еще со времен своего назначения после ухода Руслана Кухарука с должности.