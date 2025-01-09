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Posted 9 января, 09:05

Published 9 января, 09:05

Modified 9 января, 09:07

Updated 9 января, 09:07

Депспорта в Тюмени остался без главы в первый рабочий день года

Депспорта в Тюмени остался без главы в первый рабочий день года

9 января 2025, 09:05
Фото: Блог С. Борисевича.
Сюжет
Отставка
Глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич ушел со своей должности. Предварительно, чиновник вернется в команду Руслана Кухарука.

Чиновник объявил об отставке на своей странице во «ВКонтакте». Он напомнил о воплощении многих масштабных проектов под своим руководством. Борисевич отметил, что благодаря его работе более 62% тюменцев теперь регулярно занимаются спортом.

«Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента. Наступил 2025 год, а это значит, что пора идти дальше, идти вперед», — написал чиновник в блоге.
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Мэр Тюмени Руслан Кухарук в марте 2021 года поставил Борисевича во главе департамента. Теперь Кухарук возглавляет целый регион — ХМАО-Югру, куда, по слухам, планирует переехать его бывший подчиненный. Сам Борисевич не уточнил, как именно намерен развивать свою карьеру.

Ранее сенатор от Тюменской области Павел Тараканов пришел работать в правительство региона, но через несколько месяцев перешел в команду губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

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#Марина Коржина#Политика#Тюменская область#Исполнительная власть#Власть#Отставка
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