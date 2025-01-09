Депспорта в Тюмени остался без главы в первый рабочий день года

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в марте 2021 года поставил Борисевича во главе департамента. Теперь Кухарук возглавляет целый регион — ХМАО-Югру, куда, по слухам, планирует переехать его бывший подчиненный. Сам Борисевич не уточнил, как именно намерен развивать свою карьеру.