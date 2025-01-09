Депспорта в Тюмени остался без главы в первый рабочий день года

Posted 9 января, 09:05
Published 9 января, 09:05
Modified 9 января, 09:07
Updated 9 января, 09:07
Чиновник объявил об отставке на своей странице во «ВКонтакте». Он напомнил о воплощении многих масштабных проектов под своим руководством. Борисевич отметил, что благодаря его работе более 62% тюменцев теперь регулярно занимаются спортом.
«Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента. Наступил 2025 год, а это значит, что пора идти дальше, идти вперед», — написал чиновник в блоге.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук в марте 2021 года поставил Борисевича во главе департамента. Теперь Кухарук возглавляет целый регион — ХМАО-Югру, куда, по слухам, планирует переехать его бывший подчиненный. Сам Борисевич не уточнил, как именно намерен развивать свою карьеру.
Ранее сенатор от Тюменской области Павел Тараканов пришел работать в правительство региона, но через несколько месяцев перешел в команду губернатора ХМАО Руслана Кухарука.