Автомобили тюменцев подорожали на банкротных торгах

Выставленные на торги с января по ноябрь машины тюменцев подорожали на 16%, до 604 тыс. рублей. В 2023 году средняя стоимость составляла 519 тыс. рублей. Чаще других покупали выставленные на торги иномарки Ford, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, а также отечественные Lada, УАЗ и ВАЗ.