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Posted 9 января, 04:22

Published 9 января, 04:22

Modified 9 января, 04:24

Updated 9 января, 04:24

Автомобили тюменцев подорожали на банкротных торгах

Автомобили тюменцев подорожали на банкротных торгах

9 января 2025, 04:22
Фото: 1MI.
Выставленные на банкротные торги в Тюменской области автомобили поднялись в цене. Средняя стоимость выросла почти на 100 тыс. рублей за 11 месяцев 2024 года.

Выставленные на торги с января по ноябрь машины тюменцев подорожали на 16%, до 604 тыс. рублей. В 2023 году средняя стоимость составляла 519 тыс. рублей. Чаще других покупали выставленные на торги иномарки Ford, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, а также отечественные Lada, УАЗ и ВАЗ.

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Стоимость транспорта на торгах определяется исходя из заключения оценщика и зависит от состояния. Чаще всего на троги попадают автомобили с серьезными повреждениями, что снижает цену. Стоимость лота может отличаться от рыночной даже на 60%.

Некоторые участники торгов покупают такие машины для личных целей, чтобы сэкономить, другие — ради заработка, для перепродажи с наценкой, пишет РБК Тюмень.

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Напомним, аналитики спрогнозировали рост цен на иномарки в 2025 году на фоне увеличения утилизационного сбора, курса доллара и санкций. Стоимость повысится в среднем на 132,2 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Транспорт#Тюменская область#Автомобили#Цены
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