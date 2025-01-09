Автомобили тюменцев подорожали на банкротных торгах

Posted 9 января, 04:22
Published 9 января, 04:22
Modified 9 января, 04:24
Updated 9 января, 04:24
Выставленные на торги с января по ноябрь машины тюменцев подорожали на 16%, до 604 тыс. рублей. В 2023 году средняя стоимость составляла 519 тыс. рублей. Чаще других покупали выставленные на торги иномарки Ford, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, а также отечественные Lada, УАЗ и ВАЗ.
Стоимость транспорта на торгах определяется исходя из заключения оценщика и зависит от состояния. Чаще всего на троги попадают автомобили с серьезными повреждениями, что снижает цену. Стоимость лота может отличаться от рыночной даже на 60%.
Некоторые участники торгов покупают такие машины для личных целей, чтобы сэкономить, другие — ради заработка, для перепродажи с наценкой, пишет РБК Тюмень.
Напомним, аналитики спрогнозировали рост цен на иномарки в 2025 году на фоне увеличения утилизационного сбора, курса доллара и санкций. Стоимость повысится в среднем на 132,2 тыс. рублей.