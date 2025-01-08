В Тюмени 8 января синоптики обещают до -23

Posted 8 января, 03:54
Published 8 января, 03:54
Modified 8 января, 03:56
Updated 8 января, 03:56
В Тюмени 8 января года ожидается облачная с прояснениями погода, снег в ночные и вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -18….-13, к вечеру потеплеет до -9…-13. Ветер будет дуть со скоростью 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.
В Тобольске 8 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня. Утром и днем термометры покажут -17…-15, в вечерние часы температура воздуха составит до -16…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 48 минут.
В Ишиме 8 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег во второй половине дня. Утром и днем ожидается -17…-14, в вечерние часы термометры покажут -10…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 16 минут.