В Тюмени 8 января синоптики обещают до -23

В Тюмени 8 января года ожидается облачная с прояснениями погода, снег в ночные и вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -18….-13, к вечеру потеплеет до -9…-13. Ветер будет дуть со скоростью 2,6 м/с.