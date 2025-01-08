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Posted 8 января, 11:40

Published 8 января, 11:40

Modified 8 января, 11:42

Updated 8 января, 11:42

Спортивный праздник, который придумали в Тюмени, будут отмечать по всей России

Спортивный праздник, который придумали в Тюмени, будут отмечать по всей России

8 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.
Теперь ежегодно 8 января в России будут праздновать Всероссийский день фигурного катания. Интциативу, предложенную Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках, поддержали все регионы страны.
«Наша цель — объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров. То есть, сделать всероссийский праздник этого вида спорта. Думаю, такая идея была у многих, но так получилось, что мы ее выразили вслух. Все региональные федерации поддержали. Федерация фигурного катания на коньках России утвердила данный праздник», — сообщила руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие Дворца спорта по улице Розы Люксембург. В настоящее время в здании проходят испытания несущих бетонных колонн и блока кровли. Позже будет проведет капитальный ремонт.

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