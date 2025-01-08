Спортивный праздник, который придумали в Тюмени, будут отмечать по всей России

Posted 8 января, 11:40
Published 8 января, 11:40
Modified 8 января, 11:42
Updated 8 января, 11:42
«Наша цель — объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров. То есть, сделать всероссийский праздник этого вида спорта. Думаю, такая идея была у многих, но так получилось, что мы ее выразили вслух. Все региональные федерации поддержали. Федерация фигурного катания на коньках России утвердила данный праздник», — сообщила руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие Дворца спорта по улице Розы Люксембург. В настоящее время в здании проходят испытания несущих бетонных колонн и блока кровли. Позже будет проведет капитальный ремонт.