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Posted 8 января, 05:39

Published 8 января, 05:39

Modified 8 января, 05:44

Updated 8 января, 05:44

Над Тюменью вновь пролетели спутники Илона Маска

Над Тюменью вновь пролетели спутники Илона Маска. ВИДЕО

8 января 2025, 05:39
Фото: ЧС Тюмень.

Над Тюменью вновь пролетели спутники Илона Маска

Падающие метеориты заметили накануне утром в небе над Тюменью жители областной столицы.
«Утром 7 января в небе над Заречным районом. Метеоритный дождь», — сообщили очевидцы, опубликовавшие в сети видеоролик.
Видео: ЧС Тюмень.

Правда, позже выяснилось, что это вовсе не падающие метеориты, а всего лишь спутники системы Starlink, запущенные 6 января с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX.

По данным сайта Starwalk.space, партию из 24 спутников SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила на орбиту 6 января около полуночи (мск). Следующий запуск партии интернет-спутников Starlink, 21, запланирован на 10 января 2025 года в 18:27 по московскому времени. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 7 672 единиц.

В первый день 2025 года тюменское небо озарило полярное сияние. ФОТО
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Ранее «Наш Город» писал, что спутники Илона Маска в тюменском небе жители региона наблюдают уже не в первый раз. В июне 2024 года в небе над областной столицей были замечены 20 мини-спутников системы Starlink.

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