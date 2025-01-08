Над Тюменью вновь пролетели спутники Илона Маска. ВИДЕО

Posted 8 января, 05:39
Published 8 января, 05:39
Modified 8 января, 05:44
Updated 8 января, 05:44
«Утром 7 января в небе над Заречным районом. Метеоритный дождь», — сообщили очевидцы, опубликовавшие в сети видеоролик.
Правда, позже выяснилось, что это вовсе не падающие метеориты, а всего лишь спутники системы Starlink, запущенные 6 января с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX.
По данным сайта Starwalk.space, партию из 24 спутников SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила на орбиту 6 января около полуночи (мск). Следующий запуск партии интернет-спутников Starlink, 21, запланирован на 10 января 2025 года в 18:27 по московскому времени. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 7 672 единиц.
Ранее «Наш Город» писал, что спутники Илона Маска в тюменском небе жители региона наблюдают уже не в первый раз. В июне 2024 года в небе над областной столицей были замечены 20 мини-спутников системы Starlink.