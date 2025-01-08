На Тюмень надвигаются снегопады и метели

За 30 часов прирост покрова составит 6-8 см. По данным синоптиков gismeteo.ru, за 9 и 10 января в Тюмени выпадет около 10 мм осадков — высота снежного покрова достигнет 25,5 сантиметра. При этом температура воздуха днем составит -1…+1, в ночные часы -3…-12. Ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 15 м/сек.