На Тюмень надвигаются снегопады и метели

Posted 8 января, 12:08
Published 8 января, 12:08
Modified 8 января, 12:08
Updated 8 января, 12:08
За 30 часов прирост покрова составит 6-8 см. По данным синоптиков gismeteo.ru, за 9 и 10 января в Тюмени выпадет около 10 мм осадков — высота снежного покрова достигнет 25,5 сантиметра. При этом температура воздуха днем составит -1…+1, в ночные часы -3…-12. Ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 15 м/сек.
Оттепель продержится до конца недели — только в понедельник, 13 января, в областной столице столбики термометров опустятся до -4…-8. Такая температура воздуха будет наблюдаться на протяжении всей второй декады января.