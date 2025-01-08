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Posted 8 января, 12:08

Published 8 января, 12:08

Modified 8 января, 12:08

Updated 8 января, 12:08

На Тюмень надвигаются снегопады и метели

На Тюмень надвигаются снегопады и метели

8 января 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Непогода обрушится на областную столицу в первый рабочий день 2025 года — 9 января. По прогнозам метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, снегопад продолжится в течение двух дней.

За 30 часов прирост покрова составит 6-8 см. По данным синоптиков gismeteo.ru, за 9 и 10 января в Тюмени выпадет около 10 мм осадков — высота снежного покрова достигнет 25,5 сантиметра. При этом температура воздуха днем составит -1…+1, в ночные часы -3…-12. Ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 15 м/сек.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

Оттепель продержится до конца недели — только в понедельник, 13 января, в областной столице столбики термометров опустятся до -4…-8. Такая температура воздуха будет наблюдаться на протяжении всей второй декады января.

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