Массово уезжают из города: в районе тюменского вокзала случился транспортный коллапс

Posted 8 января, 11:13
Published 8 января, 11:13
Modified 8 января, 11:27
Updated 8 января, 11:27
«В новогодние каникулы не только на каток „Сердце Тюмени“ и в аквапарке „ЛетоЛето“ очереди. Наблюдаются дорожные пробки и на железнодорожный вокзал», — сообщают очевидцы в городских пабликах.
Подтверждают эту информацию и данные сервиса Яндекс. Карты, согласно которым затор образовался на улице Привокзальной. Что, впрочем, неудивительно: сегодня — последний день праздничных выходных. С 9 января в России начинается первая рабочая неделя 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловали в социальных сетях на огромные очереди в городских местах отдыха, в том числе в аквапарке и на горках.