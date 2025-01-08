Массово уезжают из города: в районе тюменского вокзала случился транспортный коллапс

Подтверждают эту информацию и данные сервиса Яндекс. Карты, согласно которым затор образовался на улице Привокзальной. Что, впрочем, неудивительно: сегодня — последний день праздничных выходных. С 9 января в России начинается первая рабочая неделя 2025 года.