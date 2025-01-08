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Posted 8 января, 11:13

Published 8 января, 11:13

Modified 8 января, 11:27

Updated 8 января, 11:27

В Тюмени в районе железнодорожного вокзала образовалась огромная пробка

Массово уезжают из города: в районе тюменского вокзала случился транспортный коллапс

8 января 2025, 11:13
Фото: ЧС Тюмень.

В Тюмени в районе железнодорожного вокзала образовалась огромная пробка

Жители Тюмени сообщают о гигантских пробках в районе железнодорожного вокзала.
«В новогодние каникулы не только на каток „Сердце Тюмени“ и в аквапарке „ЛетоЛето“ очереди. Наблюдаются дорожные пробки и на железнодорожный вокзал», — сообщают очевидцы в городских пабликах.
Фото: ЧС Тюмень

Подтверждают эту информацию и данные сервиса Яндекс. Карты, согласно которым затор образовался на улице Привокзальной. Что, впрочем, неудивительно: сегодня — последний день праздничных выходных. С 9 января в России начинается первая рабочая неделя 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловали в социальных сетях на огромные очереди в городских местах отдыха, в том числе в аквапарке и на горках.

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