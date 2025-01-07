Юные ямальцы навестили важенку, подаренную Владимиру Путину

Posted 7 января, 08:46
Published 7 января, 08:46
Modified 7 января, 08:52
Updated 7 января, 08:52
Ямальские ребята из многодетных семей и семей участников СВО отправились в путешествие в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Для них организовали культурную программу и встречу с главным новогодним волшебником.
Участниками поездки стали 15 детей из Пуровского района. В резиденции они навестили олениху и олененка, которых подарили президенту супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровской тундры.
Ранее, 12 апреля, Владимир Путин лично поздравил семью оленеводов с золотой свадьбой. В конце июня животных доставили до зоосада в Великом Устюге. Узнав об этом, ребята, которые собрались в путешествие на Родину Деда Мороза, решили навестить животных. Приехали не с пустыми руками: дети сделали для оленей небольшие подвески с традиционными орнаментами. Их повесят на ошейники, выполненные ямальскими мастерами, которые были созданы по заказу семьи Пяк. Гости также привезли с собой лакомства для животных — ягель с ямальской земли.
Во время экскурсии в вотчину Деда Мороза ребята посетили рабочий кабинет, библиотеку, спальню главного зимнего волшебника. Также гостей познакомили с исторической частью города. Они побывали в Доме моды, Великоустюгском музее и почтовом отделении. Поездку организовал Пуровский район ЯНАО.