Юные ямальцы навестили важенку, подаренную Владимиру Путину

Ранее, 12 апреля, Владимир Путин лично поздравил семью оленеводов с золотой свадьбой. В конце июня животных доставили до зоосада в Великом Устюге. Узнав об этом, ребята, которые собрались в путешествие на Родину Деда Мороза, решили навестить животных. Приехали не с пустыми руками: дети сделали для оленей небольшие подвески с традиционными орнаментами. Их повесят на ошейники, выполненные ямальскими мастерами, которые были созданы по заказу семьи Пяк. Гости также привезли с собой лакомства для животных — ягель с ямальской земли.