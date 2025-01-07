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Posted 7 января, 02:47

Published 7 января, 02:47

Modified 7 января, 02:47

Updated 7 января, 02:47

В Тюмени в Рождество похолодает до -22

В Тюмени в Рождество похолодает до -22

7 января 2025, 02:47
Фото: 1MI.
Переменную облачность, ветер 3-8 м/с и резкое похолодание прогнозируют 7 января на юге Тюменской области метеорологи. Днем термометры покажут -8…-18, в темное время суток температура воздуха опустится до -17….-22.

В Тюмени в Рождество 7 января года метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -11…-14, в вечерние часы столбики термометров покажут -12…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 16:14, продолжительность дня 7 часов 1 минута.

От -20 до 0: тюменцев ждут температурные качели
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В Тобольске 7 января ожидается пасмурная погода без осадков Утром и днем ожидается -12…-19, к ночи температура воздуха опустится до -16…-18. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 45 минут.

В Ишиме 7 января ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -12….-16, в темное время суток термометры покажут -14…-16. Ветер будет дуть со скоростью 1,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 14 минут.

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