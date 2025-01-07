В Тюмени в Рождество похолодает до -22

В Тюмени в Рождество 7 января года метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -11…-14, в вечерние часы столбики термометров покажут -12…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.