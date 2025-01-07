Тюменцев пригласили бесплатно отметить первый День фигурного катания

В Тюмени мероприятия пройдут на «Улетном катке» на Цветном бульваре в полдень и на катке у Конторы пароходства в 15:00. В Тобольске гостей ждут в 12:00 во Дворце спорта «Кристалл», где всем желающим бесплатно выдадут коньки. В поселке Винзили массовое катание состоится в спортивной школе №2 в 13:00, и прокат коньков в этот день будет бесплатным.