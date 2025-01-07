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Posted 7 января, 10:55

Published 7 января, 10:55

Modified 7 января, 10:58

Updated 7 января, 10:58

Тюменцев пригласили бесплатно отметить первый День фигурного катания

Тюменцев пригласили бесплатно отметить первый День фигурного катания

7 января 2025, 10:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Профессиональные фигуристы проведут бесплатные мастер-классы для жителей Тюменской области. Так в регионе решили отметить первый в истории страны День фигурного катания.

Праздник утвердили в национальной федерации по инициативе тюменских спортсменов. Всероссийский День фигурного катания пройдет 8 января на катках по всей области. Тюменцев ждут массовые катания, бесплатные занятия с тюменскими фигуристами, яркие показательные выступления, рассказали в Информационном центре областного правительства.

В Тюмени стартует первенство по фигурному катанию
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В Тюмени мероприятия пройдут на «Улетном катке» на Цветном бульваре в полдень и на катке у Конторы пароходства в 15:00. В Тобольске гостей ждут в 12:00 во Дворце спорта «Кристалл», где всем желающим бесплатно выдадут коньки. В поселке Винзили массовое катание состоится в спортивной школе №2 в 13:00, и прокат коньков в этот день будет бесплатным.

Как писал «Наш Город», многим тюменцам пришлось провести немало времени в очередях во время праздников. Столпотворение замечено в аквапарке «ЛетоЛето», огромные очереди — на горках на площади 400-летия Тюмени, в Кулига-парке и мегаочередь — на катке «Сердце Тюмени».

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#Марина Коржина#Общество#Спорт#Тюмень#Тобольск#Новый год#Каток
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