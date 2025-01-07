Погодные горки: тюменцев ждут морозы и резкое потепление

Posted 7 января, 09:22
Published 7 января, 09:22
Modified 7 января, 09:24
Updated 7 января, 09:24
Синоптики предупредили, что в ночь на 8 января столбики термометра опустятся до -18 градусов, которые будут ощущаться как -20. В северных районах области ударят морозы до -25 градусов. Днем станет теплее: -13 градусов, но тюменцев ждет переменная облачность, сообщили в Росгидрометцентре.
К первому рабочему дню в новом году тучи сгустятся, и 9 января ожидается снегопад по всей территории области. По данным центра «Фобос», в регионе значительно потеплеет: термометры в Тюмени покажут 0 или 1 градус мороза, в Ишиме — 4 градуса мороза, в Тобольске — 5 градусов мороза, Ялуторовске — 1 градус мороза.
Синоптики в первых числах января предупреждали о похолодании на Рождество. Самым холодным днем обещала стать среда 8 января.