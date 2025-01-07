Погодные горки: тюменцев ждут морозы и резкое потепление

Синоптики предупредили, что в ночь на 8 января столбики термометра опустятся до -18 градусов, которые будут ощущаться как -20. В северных районах области ударят морозы до -25 градусов. Днем станет теплее: -13 градусов, но тюменцев ждет переменная облачность, сообщили в Росгидрометцентре.