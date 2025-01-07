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Posted 7 января, 09:22

Published 7 января, 09:22

Modified 7 января, 09:24

Updated 7 января, 09:24

Погодные горки: тюменцев ждут морозы и резкое потепление

Погодные горки: тюменцев ждут морозы и резкое потепление

7 января 2025, 09:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
В ближайшие сутки в Тюменской области еще похолодает, но уже на следующий день температура поднимется до нуля.

Синоптики предупредили, что в ночь на 8 января столбики термометра опустятся до -18 градусов, которые будут ощущаться как -20. В северных районах области ударят морозы до -25 градусов. Днем станет теплее: -13 градусов, но тюменцев ждет переменная облачность, сообщили в Росгидрометцентре.

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К первому рабочему дню в новом году тучи сгустятся, и 9 января ожидается снегопад по всей территории области. По данным центра «Фобос», в регионе значительно потеплеет: термометры в Тюмени покажут 0 или 1 градус мороза, в Ишиме — 4 градуса мороза, в Тобольске — 5 градусов мороза, Ялуторовске — 1 градус мороза.

Синоптики в первых числах января предупреждали о похолодании на Рождество. Самым холодным днем обещала стать среда 8 января.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Прогноз погоды#Морозы
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