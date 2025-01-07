Митрополит в Тюмени назвал новый предмет гарантом традиционных ценностей у школьников

Он отметил, что православная культура является духовной скрепой России и залогом единения народов. Россия с момента принятия христианства идет путем самопожертвования и любви к ближнему. Президент РФ Владимир Путин также назвал сохранение духовно-нравственных ценностей одной из важнейших стратегических задач Церкви, государства и общества.