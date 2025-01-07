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Posted 7 января, 08:10

Published 7 января, 08:10

Modified 7 января, 08:12

Updated 7 января, 08:12

Митрополит в Тюмени назвал новый предмет гарантом традиционных ценностей у школьников

Митрополит в Тюмени назвал новый предмет гарантом традиционных ценностей у школьников

7 января 2025, 08:10
Фото: Тобольская митрополия.
Сюжет
Рождество
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий надеется, что новый школьный предмет воспитает в тюменцах любовь к традиционным ценностям. Об этом священник сказал в своем послании в честь Рождества.

Митрополит Димитрий поздравил жителей области со светлым праздником и напомнил, что светские власти и Церковь сотрудничают в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

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«Особую роль в становлении духовно целостной и нравственной личности учащегося призвано сыграть преподавание Основ православной культуры в средних учебных заведениях нашего региона. Жизненно важно оберегать от пагубных привычек подрастающее поколение, прививая ему традиционные ценности», — сказал митрополит.

Он отметил, что православная культура является духовной скрепой России и залогом единения народов. Россия с момента принятия христианства идет путем самопожертвования и любви к ближнему. Президент РФ Владимир Путин также назвал сохранение духовно-нравственных ценностей одной из важнейших стратегических задач Церкви, государства и общества.

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Ранее утром губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Глава области пожелал тюменцам мира, тепла и гармонии.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Школьники#Церковь#Рождество#Митрополит
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