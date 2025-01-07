Митрополит в Тюмени назвал новый предмет гарантом традиционных ценностей у школьников

Posted 7 января, 08:10
Published 7 января, 08:10
Modified 7 января, 08:12
Updated 7 января, 08:12
Митрополит Димитрий поздравил жителей области со светлым праздником и напомнил, что светские власти и Церковь сотрудничают в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
«Особую роль в становлении духовно целостной и нравственной личности учащегося призвано сыграть преподавание Основ православной культуры в средних учебных заведениях нашего региона. Жизненно важно оберегать от пагубных привычек подрастающее поколение, прививая ему традиционные ценности», — сказал митрополит.
Он отметил, что православная культура является духовной скрепой России и залогом единения народов. Россия с момента принятия христианства идет путем самопожертвования и любви к ближнему. Президент РФ Владимир Путин также назвал сохранение духовно-нравственных ценностей одной из важнейших стратегических задач Церкви, государства и общества.
Ранее утром губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Глава области пожелал тюменцам мира, тепла и гармонии.