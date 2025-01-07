Акционеры тобольского «Сибура» попали в рейтинг миллиардеров с Илоном Маском

Оба бизнесмена ухудшили свои позиции в мировом топ-500 самых богатых людей. Имя Леонида Михельсона значится на 80-й строчке рейтинга, состояние россиянина оценили в 24,7 млрд долларов. После осеннего обновления данных Михельсон был 75-м в том же списке и был богаче на 113 млн.