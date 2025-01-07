Акционеры тобольского «Сибура» попали в рейтинг миллиардеров с Илоном Маском

Posted 7 января, 12:37
Published 7 января, 12:37
Modified 7 января, 12:40
Updated 7 января, 12:40
Оба бизнесмена ухудшили свои позиции в мировом топ-500 самых богатых людей. Имя Леонида Михельсона значится на 80-й строчке рейтинга, состояние россиянина оценили в 24,7 млрд долларов. После осеннего обновления данных Михельсон был 75-м в том же списке и был богаче на 113 млн.
Геннадий Тимченко занял 249-е место с состоянием в 10,8 млрд долларов. С осени он потерял 207 млн, которые помогли ему тогда разместиться на 231-м месте.
Аналитики агентства Bloomberg оценили состояние бизнесменов по всему миру и составили традиционный топ-500 самых богатых из них. Первое место удерживает американский бизнесмен Илон Маск, владеющий 437 млрд долларов. Самый богатый россиянин в этом рейтинге — Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 31 млрд долларов.