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Posted 7 января, 12:37

Published 7 января, 12:37

Modified 7 января, 12:40

Updated 7 января, 12:40

Акционеры тобольского «Сибура» попали в рейтинг миллиардеров с Илоном Маском

Акционеры тобольского «Сибура» попали в рейтинг миллиардеров с Илоном Маском

7 января 2025, 12:37
Фото: Нейросеть. 1MI.
Сюжет
Богатство
Главные акционеры компании «Сибур», которая владеет заводом «Запсибнефтехим» в Тобольске, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко попали в рейтинг самых богатых людей планеты.

Оба бизнесмена ухудшили свои позиции в мировом топ-500 самых богатых людей. Имя Леонида Михельсона значится на 80-й строчке рейтинга, состояние россиянина оценили в 24,7 млрд долларов. После осеннего обновления данных Михельсон был 75-м в том же списке и был богаче на 113 млн.

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Геннадий Тимченко занял 249-е место с состоянием в 10,8 млрд долларов. С осени он потерял 207 млн, которые помогли ему тогда разместиться на 231-м месте.

Аналитики агентства Bloomberg оценили состояние бизнесменов по всему миру и составили традиционный топ-500 самых богатых из них. Первое место удерживает американский бизнесмен Илон Маск, владеющий 437 млрд долларов. Самый богатый россиянин в этом рейтинге — Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 31 млрд долларов.

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