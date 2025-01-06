В Тюмени 6 января ударят 22-градусные морозы

В Тобольске 6 января ожидается малооблачная погода в течение дня, в утренние часы будет пасмурно, возможны осадки в виде снега с дождем. Утром и днем метеорологи прогнозируют -2…-9, к вечеру ожидается похолодание до -11…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.