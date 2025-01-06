В Тюмени 6 января ударят 22-градусные морозы

Posted 6 января, 04:05
Published 6 января, 04:05
Modified 6 января, 04:07
Updated 6 января, 04:07
В Тюмени 6 января года метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6.-8, к ночи столбики термометров опустятся до -10…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 16:12, продолжительность дня 6 часов 58 минут.
В Тобольске 6 января ожидается малооблачная погода в течение дня, в утренние часы будет пасмурно, возможны осадки в виде снега с дождем. Утром и днем метеорологи прогнозируют -2…-9, к вечеру ожидается похолодание до -11…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.
В Ишиме 6 января ожидается облачная с прояснениями погода, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -2….-7, в темное время суток температура воздуха опустится до -11…-17. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 12 минут.