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Posted 6 января, 04:05

Published 6 января, 04:05

Modified 6 января, 04:07

Updated 6 января, 04:07

В Тюмени 6 января ударят 22-градусные морозы

В Тюмени 6 января ударят 22-градусные морозы

6 января 2025, 04:05
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер с порывами до 14 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 6 января. Днем температура воздуха составит -3…-8, местами до +2, к ночи похолодает до -12…-17. В отдельных районах столбики термометров опустятся до -22.

В Тюмени 6 января года метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6.-8, к ночи столбики термометров опустятся до -10…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 16:12, продолжительность дня 6 часов 58 минут.

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В Тобольске 6 января ожидается малооблачная погода в течение дня, в утренние часы будет пасмурно, возможны осадки в виде снега с дождем. Утром и днем метеорологи прогнозируют -2…-9, к вечеру ожидается похолодание до -11…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.

В Ишиме 6 января ожидается облачная с прояснениями погода, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -2….-7, в темное время суток температура воздуха опустится до -11…-17. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 12 минут.

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