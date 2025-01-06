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Posted 6 января, 12:20

Published 6 января, 12:20

Modified 6 января, 12:22

Updated 6 января, 12:22

От -20 до 0: тюменцев ждут температурные качели

От -20 до 0: тюменцев ждут температурные качели

6 января 2025, 12:20
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, 6 января к вечеру температура воздуха в Тюменской области опустится до -12…-22. Днем 7 января ожидается -8…-16. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

8 января, в среду, на территории региона сохранится морозная погода: -11…-16 днем и до -17…-25 в ночные часы.

Фото: omsk-meteo.ru

Однако в первый рабочий день 2025 года в Тюменскую область вернется тепло — в дневные часы 9 января столбики термометров поднимутся до -3…-8. Ожидаются снег, метель и ветер с порывами до 16 м/с.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени 7 и 8 января ожидается облачная с прояснениями погода и -12…-17. В первый рабочий день этой неделе в областной столице потеплеет до 0 и пойдет снег с дождем.

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