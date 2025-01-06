От -20 до 0: тюменцев ждут температурные качели

Posted 6 января, 12:20
Published 6 января, 12:20
Modified 6 января, 12:22
Updated 6 января, 12:22
8 января, в среду, на территории региона сохранится морозная погода: -11…-16 днем и до -17…-25 в ночные часы.
Однако в первый рабочий день 2025 года в Тюменскую область вернется тепло — в дневные часы 9 января столбики термометров поднимутся до -3…-8. Ожидаются снег, метель и ветер с порывами до 16 м/с.
В Тюмени 7 и 8 января ожидается облачная с прояснениями погода и -12…-17. В первый рабочий день этой неделе в областной столице потеплеет до 0 и пойдет снег с дождем.