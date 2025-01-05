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Posted 5 января, 08:42

Published 5 января, 08:42

Modified 5 января, 08:44

Updated 5 января, 08:44

В Тюменской области накануне Рождества ударят 20-градусные морозы

В Тюменской области накануне Рождества ударят 20-градусные морозы

5 января 2025, 08:42
Фото: 1MI.
До -22 температура воздуха на юге региона опустится в ночь с 6 на 7 января. По прогнозам метеорологов, днем 7 января столбики термометров покажут -8…-13, местами до -18. День пройдет преимущественно без осадков.

В среду, 8 января, морозная погода сохранится: днем максимальная температура воздуха составит -9…-14, местами до -19, в ночные часы ожидается до -16…-21.

Фото: omsk-meteo.ru

6 января синоптики прогнозируют в Тюменской области небольшой снег, днем +2…-8, в темное время суток -4…-9, при прояснении до -14.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в понедельник, 6 января, ожидается переменная облачность, осадки в виде мокрого снега и -1…-11. В Рождество столбики термометров в областной столице опустятся до -11…-14. В последний день новогодних каникул температура воздуха составит -12…-16.

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