В Тюменской области накануне Рождества ударят 20-градусные морозы

Posted 5 января, 08:42
Published 5 января, 08:42
Modified 5 января, 08:44
Updated 5 января, 08:44
В среду, 8 января, морозная погода сохранится: днем максимальная температура воздуха составит -9…-14, местами до -19, в ночные часы ожидается до -16…-21.
6 января синоптики прогнозируют в Тюменской области небольшой снег, днем +2…-8, в темное время суток -4…-9, при прояснении до -14.
В Тюмени в понедельник, 6 января, ожидается переменная облачность, осадки в виде мокрого снега и -1…-11. В Рождество столбики термометров в областной столице опустятся до -11…-14. В последний день новогодних каникул температура воздуха составит -12…-16.