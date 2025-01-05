В Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко

С 1999 по 2008 годы работал помощником судьи. В 2008 году занял должность мирового судьи судебного участка Nº 2 Ленинского административного округа Тюмени. В ноябре 2010 года был назначен на должность судьи Тюменского областного суда указом президента России. Отставку вышел в апреле 2023 года.