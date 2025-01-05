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Posted 5 января, 10:35

Published 5 января, 10:35

Modified 5 января, 10:37

Updated 5 января, 10:37

В Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко

В Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко

5 января 2025, 10:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Тюмени на 68-м году жизни скончался бывший судья Тюменского областного суда Андрей Глушко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.

Андрей Ростиславович родился в Таштагольском районе Кемеровской области. В 1978 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 1998 году получил высшее юридическое образование в ТюмГУ.

С 1999 по 2008 годы работал помощником судьи. В 2008 году занял должность мирового судьи судебного участка Nº 2 Ленинского административного округа Тюмени. В ноябре 2010 года был назначен на должность судьи Тюменского областного суда указом президента России. Отставку вышел в апреле 2023 года.

«Тюменский областной суд и Совет ветеранов судебной системы Тюменской области выражают соболезнования родным и близким Андрея Ростиславовича. Коллектив будет помнить его как верного товарища, мудрого, принципиального, справедливого и доброго человека», отметили пресс-службе региональной судебной системы.

Церемония прощания и похороны состоятся в Тюмени 6 января с 13:00 до 14:00 в «Северном похоронном доме» по улице Юрия Семовских.

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