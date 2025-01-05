В Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко

Posted 5 января, 10:35
Published 5 января, 10:35
Modified 5 января, 10:37
Updated 5 января, 10:37
Андрей Ростиславович родился в Таштагольском районе Кемеровской области. В 1978 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 1998 году получил высшее юридическое образование в ТюмГУ.
С 1999 по 2008 годы работал помощником судьи. В 2008 году занял должность мирового судьи судебного участка Nº 2 Ленинского административного округа Тюмени. В ноябре 2010 года был назначен на должность судьи Тюменского областного суда указом президента России. Отставку вышел в апреле 2023 года.
«Тюменский областной суд и Совет ветеранов судебной системы Тюменской области выражают соболезнования родным и близким Андрея Ростиславовича. Коллектив будет помнить его как верного товарища, мудрого, принципиального, справедливого и доброго человека», отметили пресс-службе региональной судебной системы.
Церемония прощания и похороны состоятся в Тюмени 6 января с 13:00 до 14:00 в «Северном похоронном доме» по улице Юрия Семовских.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2024 года после продолжительной болезни скончался бывший заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц. Ему было 48 лет.