Штормовой ветер и мокрый снег обрушатся на Тюмень 5 января

Posted 5 января, 04:08
Published 5 января, 04:08
Modified 5 января, 04:10
Updated 5 января, 04:10
В Тюмени 5 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток похолодает до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:15, закат в 16:11, продолжительность дня 6 часов 56 минут.
В Тобольске 5 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -2…+1, ночью метеорологи прогнозируют -1…0. Ветер будет дуть со скоростью до 6,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:11, закат в 15:52, продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Ишиме 5 января ожидается пасмурная погода, снег с дождем в ночные часы. Утром и днем ожидается -2….-1, в темное время суток температура воздуха составит -1. Ветер будет дуть со скоростью 6,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:52 закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 10 минут.