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Posted 5 января, 04:08

Published 5 января, 04:08

Modified 5 января, 04:10

Updated 5 января, 04:10

Штормовой ветер и мокрый снег обрушатся на Тюмень 5 января

Штормовой ветер и мокрый снег обрушатся на Тюмень 5 января

5 января 2025, 04:08
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, гололед, мокрый снег, сильный ветер с порывами до 16 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 5 января. Днем температура воздуха составит -4…+1, в ночные часы -2…-7, при прояснении до -12…-18.

В Тюмени 5 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток похолодает до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:15, закат в 16:11, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

На Тюменскую область обрушилась магнитная буря
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В Тобольске 5 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -2…+1, ночью метеорологи прогнозируют -1…0. Ветер будет дуть со скоростью до 6,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:11, закат в 15:52, продолжительность дня 6 часов 41 минута.

В Ишиме 5 января ожидается пасмурная погода, снег с дождем в ночные часы. Утром и днем ожидается -2….-1, в темное время суток температура воздуха составит -1. Ветер будет дуть со скоростью 6,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:52 закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 10 минут.

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