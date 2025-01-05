Штормовой ветер и мокрый снег обрушатся на Тюмень 5 января

В Тюмени 5 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток похолодает до -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.