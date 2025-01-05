Прогноз курса валют на январь 2025 года: что ждать от коварных доллара и евро?

Согласно прогнозам ведущих аналитических компаний, курс доллара в январе 2025 года скорее всего будет держаться на уровне около 100 рублей. Так, БКС Мир Инвестиций ожидает, что доллар будет торговаться на уровне около 100 рублей, а евро — около 105 рублей. Такие же прогнозы дают эксперты Финам, предполагая, что курс доллара в первом квартале 2025 года может колебаться в пределах 100–107 рублей. С этими прогнозами согласен и финансовый аналитик Игорь Балуев.