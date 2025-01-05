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Posted 5 января, 02:02

Published 5 января, 02:02

Modified 5 января, 02:02

Updated 5 января, 02:02

Тюменцам рассказали, как в январе изменится курс доллара и евро.

Прогноз курса валют на январь 2025 года: что ждать от коварных доллара и евро?

5 января 2025, 02:02
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, как в январе изменится курс доллара и евро.

Тюменцам рассказали, как в январе изменится курс доллара и евро

В январе 2025 года курс валют в России продолжит оставаться под влиянием как внешних факторов, так и внутренних экономических процессов. Тюменцам предстоит столкнуться с определенными изменениями в стоимости доллара и евро, а также в курсах других популярных валют. Что ожидать от валютного рынка?

Экономические аналитики предсказывают, что в начале 2025 года курс рубля останется под влиянием мировых факторов, таких как цены на нефть, внешнеэкономические санкции и политическая ситуация. В целом, большинство экспертов сходятся во мнении, что курс доллара будет находиться в пределах 100 рублей, с возможными колебаниями в диапазоне от 100 до 105 рублей.

Согласно прогнозам ведущих аналитических компаний, курс доллара в январе 2025 года скорее всего будет держаться на уровне около 100 рублей. Так, БКС Мир Инвестиций ожидает, что доллар будет торговаться на уровне около 100 рублей, а евро — около 105 рублей. Такие же прогнозы дают эксперты Финам, предполагая, что курс доллара в первом квартале 2025 года может колебаться в пределах 100–107 рублей. С этими прогнозами согласен и финансовый аналитик Игорь Балуев.

«В январе 2025 года рубль, вероятно, останется в пределах 100–105 рублей за доллар. Прогнозы курс обменных валют показывают стабильность в первые месяцы нового года, однако стоит быть готовым к небольшим колебаниям в связи с экономическими и политическими факторами», — рассказал «Нашему городу» специалист.

Отметим, что решения Центрального банка России по ключевой ставке и интервенциям на валютном рынке также влияют на курс рубля.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что себестоимость строительства за последний квартал в Тюмени подорожала на 30-40%. Если в начале осени работы по возведению офисов, школы, детских садов обходились в 53 тысячи рублей, то сегодня уже требуется 80 тысяч рублей за квадратный метр.

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