Новая выделенная полоса для автобусов появится в Тюмени

В центре Тюмени появится выделенная полоса для автобусов

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Новый участок выделенной полосы для общественного транспорта появится на улице Ленина в Тюмени в этом году. Полосу для движения автобусов продлят на участке от Челюскинцев до Первомайской. Об этом сообщили в мэрии Тюмени.