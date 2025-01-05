Новая выделенная полоса для автобусов появится в Тюмени

Posted 5 января, 11:06
Published 5 января, 11:06
Modified 5 января, 11:08
Updated 5 января, 11:08
По информации администрации, в 2026 году полосу для движения автобусов на Ленина продлят до Орджоникидзе. Также в настоящее время рассматриваются варианты обустройства выделенных полос для общественного транспорта по улице Мельникайте, на Червишевском и Московском трактах.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта подчеркнули, что главными критериями обустройства выделенных полос движения являются: интенсивность движения общественного транспорта не менее 40–50 единиц в час, коэффициент загрузки дороги в час пик — более 70% и наличие трехполосного движения в одном направлении, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени расторгла в одностороннем порядке контракт с проблемным перевозчиком «Тюменьавтолайн». В минувшем году по вине компании было сорвано 45% автобусных рейсов.