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Posted 4 января, 12:05

Published 4 января, 12:05

Modified 4 января, 12:07

Updated 4 января, 12:07

В Тюмени пропал 78-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи

В Тюмени пропал 78-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи

4 января 2025, 12:05
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78-летний Владимир Погодаев сегодня, 4 января, ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с родными и близкими. Последний раз его видели в Ленинском районе города.

Как сообщили «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт», пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. В размещенной в социальных сетях ориентировке указано, когда его видели в последний раз, он был одет в свитер коричневого цвета с белыми полосками, трико черного цвета, черные сланцы (теплая одежда отсутствовала). Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза серо-голубые.

Фото: ПО ЛизаАлерт

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Погодаева, просят звонить по телефонам: 02/112, 8 922 266 98 74, 8 922 283 91 09 или на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установили личности подростков, которые напали 2 января на пенсионера в районе городской школы №5. В настоящее время полиция проводит проверку.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пенсионеры#Поиск людей#Пропавшие#Поиски пропавших#Поиск
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