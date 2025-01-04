В Тюмени пропал 78-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи

Как сообщили «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт», пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. В размещенной в социальных сетях ориентировке указано, когда его видели в последний раз, он был одет в свитер коричневого цвета с белыми полосками, трико черного цвета, черные сланцы (теплая одежда отсутствовала). Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза серо-голубые.