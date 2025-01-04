В Тюмени пропал 78-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи

Posted 4 января, 12:05
Published 4 января, 12:05
Modified 4 января, 12:07
Updated 4 января, 12:07
Как сообщили «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт», пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. В размещенной в социальных сетях ориентировке указано, когда его видели в последний раз, он был одет в свитер коричневого цвета с белыми полосками, трико черного цвета, черные сланцы (теплая одежда отсутствовала). Рост 1,65 метра, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза серо-голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Погодаева, просят звонить по телефонам: 02/112, 8 922 266 98 74, 8 922 283 91 09 или на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установили личности подростков, которые напали 2 января на пенсионера в районе городской школы №5. В настоящее время полиция проводит проверку.