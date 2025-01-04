Тюменским охотникам хотят платить за отстрел волков

Posted 4 января, 11:33
Published 4 января, 11:33
Modified 4 января, 11:35
Updated 4 января, 11:35
Размер денежного вознаграждения для охотников за отстрел волков в настоящее время неизвестен.
Заметим, что в 2024 году в Тюменской области участились случаи выхода диких животных к людям. В декабре на стаи волков, заходящих на территории частных домовладений, жаловались жители Тобольского района. В местных пабликах сообщалось, что жертвами хищников стали 30 кроликов.
В сентябре прошлого года стая волков была замечена в селах и деревнях Вагайского района. По словам местных жителей, дикие животные уничтожили не менее 20 овец и бычков.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае прошлого года в Чугунаевском охотхозяйстве заметили рысь. Хищник попал в фотоловушку охотхозяйства.