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Posted 4 января, 11:33

Published 4 января, 11:33

Modified 4 января, 11:35

Updated 4 января, 11:35

Тюменским охотникам хотят платить за отстрел волков

Тюменским охотникам хотят платить за отстрел волков

4 января 2025, 11:33
Фото: Госохотдепартамент ТО.
Денежные премии за отстрел, разрушение нор и других выводковых убежищ волков могут ввести в Тюменской области. В настоящее время данное предложение обсуждают в Госохотдепартаменте региона, пишет 72.RU.

Размер денежного вознаграждения для охотников за отстрел волков в настоящее время неизвестен.

Заметим, что в 2024 году в Тюменской области участились случаи выхода диких животных к людям. В декабре на стаи волков, заходящих на территории частных домовладений, жаловались жители Тобольского района. В местных пабликах сообщалось, что жертвами хищников стали 30 кроликов.

В сентябре прошлого года стая волков была замечена в селах и деревнях Вагайского района. По словам местных жителей, дикие животные уничтожили не менее 20 овец и бычков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в мае прошлого года в Чугунаевском охотхозяйстве заметили рысь. Хищник попал в фотоловушку охотхозяйства.

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