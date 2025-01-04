Тюменским охотникам хотят платить за отстрел волков

Заметим, что в 2024 году в Тюменской области участились случаи выхода диких животных к людям. В декабре на стаи волков, заходящих на территории частных домовладений, жаловались жители Тобольского района. В местных пабликах сообщалось, что жертвами хищников стали 30 кроликов.