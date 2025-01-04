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Posted 4 января, 10:33

Published 4 января, 10:33

Modified 4 января, 10:33

Updated 4 января, 10:33

Токаев рассказал об общих задачах Казахстана и России

Токаев рассказал об общих задачах Казахстана и России

4 января 2025, 10:33
Фото: kremlin.ru.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тiлi» рассказал о визите Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2024 года и ключевых моментах, обсуждавшихся на переговорах между лидерами двух стран.

Токаев отметил, что, несмотря на широкое освещение визита в СМИ, многое оставалось вне поля зрения, а четырехчасовая беседа президентов охватила важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, пишет kp.ru.

«Повестка переговоров с президентом России была очень насыщенной. Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах», — отметил Токаев, подчеркнув, что разговор с Путиным был проведен в неформальной обстановке, что позволило глубже понять общие задачи и усилить взаимопонимание.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют прочные исторические связи в различных областях, включая экономику и культуру. Он отметил важность поддержания постоянных контактов между странами, уточнив, что Путин регулярно посещает Казахстан. В 2024 году российский лидер совершил 33 визита в страну.

«Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи», — добавил он.

Кроме того, Токаев рассказал о планах по строительству атомной электростанции в Казахстане. В ходе визита обсуждался проект создания первой АЭС, где Россия предоставит экспертную поддержку. В 2025 году начнется выбор подрядчиков через конкурс, и в будущем Казахстан может начать строительство второй и даже третьей атомных станций.

«Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой», — отметил президент.

Также в интервью Токаев обсудил подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Казахстан активно участвовал в разгроме нацизма, и многие казахстанцы воевали на фронтах и обеспечивали тыл. В честь юбилея будут проведены торжественные мероприятия, включая военный парад в Астане, концерты, выставки и выход исторических изданий. «Наш долг — помнить имена павших и чествовать героев», — подчеркнул Токаев.

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