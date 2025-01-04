Токаев рассказал об общих задачах Казахстана и России

Кроме того, Токаев рассказал о планах по строительству атомной электростанции в Казахстане. В ходе визита обсуждался проект создания первой АЭС, где Россия предоставит экспертную поддержку. В 2025 году начнется выбор подрядчиков через конкурс, и в будущем Казахстан может начать строительство второй и даже третьей атомных станций.