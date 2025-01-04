На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

Posted 4 января, 11:53
Published 4 января, 11:53
Modified 4 января, 11:55
Updated 4 января, 11:55
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитное поле Земли будет оставаться неспокойным в течение двух суток. Сила геоударов будет достигать 4 баллов.
«В настоящий момент наблюдаются довольно сильные полярные сияния, но над европейской частью РФ пока слишком светло, а из восточной части страны полоса уже ушла», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Метеозависимым рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и стараться не нервничать.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь 1 на 2 января жители Тюменской области могли наблюдать полярное сияние. Причиной возникновения данного природного явления стал геошторм уровня G4.