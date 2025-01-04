nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 11:53

Published 4 января, 11:53

Modified 4 января, 11:55

Updated 4 января, 11:55

На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

4 января 2025, 11:53
Фото: 1MI.
Очередная магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 4 января. Причинами ее появления стали выспышки на Солнце, зафиксированные 1 января.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитное поле Земли будет оставаться неспокойным в течение двух суток. Сила геоударов будет достигать 4 баллов.

«В настоящий момент наблюдаются довольно сильные полярные сияния, но над европейской частью РФ пока слишком светло, а из восточной части страны полоса уже ушла», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Метеозависимым рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и стараться не нервничать.

Декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени с 1885 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь 1 на 2 января жители Тюменской области могли наблюдать полярное сияние. Причиной возникновения данного природного явления стал геошторм уровня G4.

Читайте также:
Магнитную бурю на Новый год заказывали? На Солнце зафиксированы мощные вспышкиТюменским охотникам хотят платить за отстрел волковКак изменится стоимость ОСАГО в Тюменской области 2025 году
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика