На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитное поле Земли будет оставаться неспокойным в течение двух суток. Сила геоударов будет достигать 4 баллов.