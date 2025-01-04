На Тюменскую область 4 января обрушится снег с дождем

Posted 4 января, 04:14
Published 4 января, 04:14
Modified 4 января, 04:16
Updated 4 января, 04:16
В Тюмени 4 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут 0…+1, в темное время суток ожидается до -1. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:15, закат в 16:09, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.
В Тобольске 4 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -2…-4, ночью термометры покажут -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:12, закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 39 минут.
В Ишиме 4 января ожидается пасмурная погода, снег с дождем во второй половине дня. В утренние и дневные часы синоптики прогнозируют -1….0, в темное время суток ожидается до -1. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:53 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 7 минут.