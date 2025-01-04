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Posted 4 января, 04:14

Published 4 января, 04:14

Modified 4 января, 04:16

Updated 4 января, 04:16

На Тюменскую область 4 января обрушится снег с дождем

На Тюменскую область 4 января обрушится снег с дождем

4 января 2025, 04:14
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, гололед ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 4 января. Днем термометры покажут -3…+2, в ночные часы ожидается до -4…+1, местами до -9. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Тюмени 4 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут 0…+1, в темное время суток ожидается до -1. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:15, закат в 16:09, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.

В Тобольске 4 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -2…-4, ночью термометры покажут -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

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УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:12, закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 39 минут.

В Ишиме 4 января ожидается пасмурная погода, снег с дождем во второй половине дня. В утренние и дневные часы синоптики прогнозируют -1….0, в темное время суток ожидается до -1. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:53 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 7 минут.

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