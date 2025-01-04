Как изменится стоимость ОСАГО в Тюменской области 2025 году

Эксперты отмечают, что на снижение размера средней премии по ОСАГО влияние оказала высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев. Что касается прогнозов на 2025 год, то специалисты отмечают, что цены на ОСАГО могут продолжить снижаться. Однако, на стоимость страхового полиса определенное влияние окажет инфляция, пишет РБК Тюмень.