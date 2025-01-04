Как изменится стоимость ОСАГО в Тюменской области 2025 году

Posted 4 января, 10:55
Published 4 января, 10:55
Modified 4 января, 10:57
Updated 4 января, 10:57
Одновременно с этим в минувшем году увеличился размер средней выплаты по страховым случаям — до 92 345 рублей (в 2023 — 82 762 рублей).
Эксперты отмечают, что на снижение размера средней премии по ОСАГО влияние оказала высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев. Что касается прогнозов на 2025 год, то специалисты отмечают, что цены на ОСАГО могут продолжить снижаться. Однако, на стоимость страхового полиса определенное влияние окажет инфляция, пишет РБК Тюмень.
«В 2025 году цены страховых полисов могут варьироваться. По предварительным прогнозам, средняя стоимость полиса ОСАГО в начале 2025 года может увеличиться на 7-10% из-за подорожания запчастей. Также, вероятно, вырастет стоимость КАСКО из-за роста цен на автомобили», — сообщили аналитики группы компаний «АвтоСпецЦентр».рос
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году стоимость новых автомобилей может увеличиться до 20%. Подорожание произойдет из-за увеличения стоимости утилизационного сбора, рост курс доллара.