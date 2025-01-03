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Posted 3 января, 11:56

Published 3 января, 11:56

Modified 3 января, 12:05

Updated 3 января, 12:05

Тюменец выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Тюменец выиграл в лотерею 1 миллион рублей

3 января 2025, 11:56
Фото: 1MI.
Один миллион рублей выиграл житель Тюменской области в лотерею «Мечталлион». Тюменец стал обладателем крупной денежной суммы по итогам новогоднего розыгрыша.
«В первый день нового, 2025 года житель Тюменской области стал миллионером, выиграв 1 миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Национальной Лотереи».

В целом по итогам завершения новогоднего тиража №119 лотереи «Мечталлион» в России появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз более 147 миллионов рублей.

Общий объём выигрышей всех участников розыгрыша превысил 1 миллиард рублей, а число выигрышных билетов составило более 7 миллионов штук.

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Ранее «Наш Город» писал, что 60 миллионов рублей выиграл в лотерею «Всё или ничего» строитель мостов из Тюмени. Лотерейный билет он купил в мобильном приложении за 200 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Выигрыш#Лотерея
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