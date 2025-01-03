Тюменец выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Posted 3 января, 11:56
Published 3 января, 11:56
Modified 3 января, 12:05
Updated 3 января, 12:05
«В первый день нового, 2025 года житель Тюменской области стал миллионером, выиграв 1 миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Национальной Лотереи».
В целом по итогам завершения новогоднего тиража №119 лотереи «Мечталлион» в России появилось 42 новых миллионера, включая счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который выиграл суперприз более 147 миллионов рублей.
Общий объём выигрышей всех участников розыгрыша превысил 1 миллиард рублей, а число выигрышных билетов составило более 7 миллионов штук.
Ранее «Наш Город» писал, что 60 миллионов рублей выиграл в лотерею «Всё или ничего» строитель мостов из Тюмени. Лотерейный билет он купил в мобильном приложении за 200 рублей.