Сколько зарабатывают тюменские пожарные

Правда, в МЧС по Тюменской области заверили, что среднее денежное довольствие сотрудников боевых частей за 2024 год составляло 71 тысячу 627 рублей. Средняя заработная плата работников боевых частей за тот же период — 48 тысяч 691 рубль. Также в ведомстве добавили, что совмещать работу в их системе с другой нельзя. Исключением являются только сотрудники, которые занимаются педагогической, научной или творческой деятельностью, пишет 72.RU.