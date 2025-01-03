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Posted 3 января, 11:15

Published 3 января, 11:15

Modified 3 января, 11:19

Updated 3 января, 11:19

Сколько зарабатывают тюменские пожарные

Сколько зарабатывают тюменские пожарные

3 января 2025, 11:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили размер заработной платы пожарных. Согласно данным регионального департамента труда и занятости, минимальный размер зарплаты составляет 29 тысяч 686 рублей, максимальный — 33 тысяч 726 рублей.

При этом профессия пожарного входит в число самых востребованных в тюменском регионе — на 25 вакансий приходится всего 1 резюме.

Правда, в МЧС по Тюменской области заверили, что среднее денежное довольствие сотрудников боевых частей за 2024 год составляло 71 тысячу 627 рублей. Средняя заработная плата работников боевых частей за тот же период — 48 тысяч 691 рубль. Также в ведомстве добавили, что совмещать работу в их системе с другой нельзя. Исключением являются только сотрудники, которые занимаются педагогической, научной или творческой деятельностью, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в среднем на 5 тысяч рублей больше своих российских коллег. По уровню заработной платы медиков тюменский регион находится на третьем месте в УрФО.

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