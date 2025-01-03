Сколько зарабатывают тюменские пожарные

Posted 3 января, 11:15
Published 3 января, 11:15
Modified 3 января, 11:19
Updated 3 января, 11:19
При этом профессия пожарного входит в число самых востребованных в тюменском регионе — на 25 вакансий приходится всего 1 резюме.
Правда, в МЧС по Тюменской области заверили, что среднее денежное довольствие сотрудников боевых частей за 2024 год составляло 71 тысячу 627 рублей. Средняя заработная плата работников боевых частей за тот же период — 48 тысяч 691 рубль. Также в ведомстве добавили, что совмещать работу в их системе с другой нельзя. Исключением являются только сотрудники, которые занимаются педагогической, научной или творческой деятельностью, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в среднем на 5 тысяч рублей больше своих российских коллег. По уровню заработной платы медиков тюменский регион находится на третьем месте в УрФО.