Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на тюменской трассе

Posted 3 января, 06:20
Published 3 января, 06:20
Modified 3 января, 06:22
Updated 3 января, 06:22
Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, водитель автобуса зацепил снежный вал, съехал в кювет и опрокинулся на бок.
В момент ДТП в автобусе находились 61-летний водитель и четыре пассажира: двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет. Все они получили ранения — ушибы, травмы плеча и таза.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Автодорога дополнительна обработана противоголедными материалами. Также по факту аварии проводит проверку прокуратура Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в селе Демьянское был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.