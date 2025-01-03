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Posted 3 января, 06:20

Published 3 января, 06:20

Modified 3 января, 06:22

Updated 3 января, 06:22

На тюменской трассе рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП

Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на тюменской трассе

3 января 2025, 06:20
Фото: ГАИ ТО.

На тюменской трассе рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП

Сюжет
ДТП
Жесткая авария с участием рейсового автобуса произошла сегодня утром на 15-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области.

Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, водитель автобуса зацепил снежный вал, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Видео: ГАИ ТО.

В момент ДТП в автобусе находились 61-летний водитель и четыре пассажира: двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет. Все они получили ранения — ушибы, травмы плеча и таза.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Автодорога дополнительна обработана противоголедными материалами. Также по факту аварии проводит проверку прокуратура Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в селе Демьянское был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.

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