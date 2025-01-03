На тюменской трассе в ДТП разбились две семьи из Югры

Posted 3 января, 10:24
Published 3 января, 10:24
Modified 3 января, 10:28
Updated 3 января, 10:28
По предварительным данным, 36-летний водитель выехал на полосу встречного движения при маневре обгона на участке, где делать это запрещено. В результате чего врезался в BMW.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: водитель Toyota, его 37-летняя супруга и 9-летняя дочь, 27-летний водитель второй иномарки и его 21-летняя жена.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, на участке автодороги, где произошло ДТП, введен реверс. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 января утром рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. В ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель.