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Posted 3 января, 10:24

Published 3 января, 10:24

Modified 3 января, 10:28

Updated 3 января, 10:28

В ДТП на трассе автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск разбились две семьи из Югры

На тюменской трассе в ДТП разбились две семьи из Югры

3 января 2025, 10:24
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на трассе автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск разбились две семьи из Югры

Сюжет
ДТП
Авария произошла сегодня около полудня на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 375-м километре автодороги столкнулись Toyota и BMW.

По предварительным данным, 36-летний водитель выехал на полосу встречного движения при маневре обгона на участке, где делать это запрещено. В результате чего врезался в BMW.

Фото: ГАИ ТО

В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: водитель Toyota, его 37-летняя супруга и 9-летняя дочь, 27-летний водитель второй иномарки и его 21-летняя жена.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, на участке автодороги, где произошло ДТП, введен реверс. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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