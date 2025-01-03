Мэрия Тюмени разорвала контракт с перевозчиком из-за сорванных рейсов

Posted 3 января, 06:51
Published 3 января, 06:51
Modified 3 января, 06:53
Updated 3 января, 06:53
«В конце 2023 и начале 2024 годов ООО „Тюменьавтолайном“ установлены факты регулярных срывов рейсов. В связи с ненадлежащем исполнением обязательств в одностороннем порядке расторгнут контракт в соответствии с гражданским законодательством», — пояснили в мэрии.
В целом по итогам 2024 года число сованных рейсов выросло по сравнению с 2023 годом у нескольких тюменских перевозчиков, в том числе у АО «ТПАТП № 1», «Караван-Авто», пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени остро не хватает водителей автобусов. На данный момент открыто порядка 100 вакансий.