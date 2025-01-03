Декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени с 1885 года

Posted 3 января, 08:35
Published 3 января, 08:35
Modified 3 января, 08:37
Updated 3 января, 08:37
«Декабрь стал самым теплым за всю историю наблюдений, которая продолжается в Тюмени с 1885 года. Такая погода является характерной для ноября, поэтому можно сказать, что в городе было два ноября в 2024 году», — отметил Илья Винштейн.
По его словам, самая низкая температура воздуха, -22,4, была зарегистрирована 21 декабря, а самая высокая, +1,3, — 3 декабря. За весь месяц выпало 23 мм осадков, что соответствует норме.
Ранее самым теплым в Тюмени считали декабрь 2003 года. Тогда средняя температура воздуха составила -6,4.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 января столбики термометров поднимутся до +3, что на 11 градусов превысит климатическую норму. В ночные часы температура воздуха составит -9…-11. Возможно установление температурного рекорда.