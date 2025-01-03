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Posted 3 января, 08:35

Published 3 января, 08:35

Modified 3 января, 08:37

Updated 3 января, 08:37

Декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени с 1885 года

Декабрь 2024 года стал самым теплым в Тюмени с 1885 года

3 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.
По данным метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, в первом месяце зимы в областной столице средняя температура воздуха, -6,3 градуса, превышала на 6,6 градуса климатическую норму.
«Декабрь стал самым теплым за всю историю наблюдений, которая продолжается в Тюмени с 1885 года. Такая погода является характерной для ноября, поэтому можно сказать, что в городе было два ноября в 2024 году», — отметил Илья Винштейн.
Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

По его словам, самая низкая температура воздуха, -22,4, была зарегистрирована 21 декабря, а самая высокая, +1,3, — 3 декабря. За весь месяц выпало 23 мм осадков, что соответствует норме.

Ранее самым теплым в Тюмени считали декабрь 2003 года. Тогда средняя температура воздуха составила -6,4.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 января столбики термометров поднимутся до +3, что на 11 градусов превысит климатическую норму. В ночные часы температура воздуха составит -9…-11. Возможно установление температурного рекорда.

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