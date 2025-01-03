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Posted 3 января, 08:02

Published 3 января, 08:02

Modified 3 января, 08:04

Updated 3 января, 08:04

Что будет с ценами на автомобили в Тюмени в 2025 году

Что будет с ценами на автомобили в Тюмени в 2025 году

3 января 2025, 08:02
Фото: 1MI.
По прогнозам экспертов, автомобили продолжат дорожать. На рост стоимости окажут влияние увеличение утилизационного сбора, курс доллара, санкции.

По словам руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта «Альфа-Лизинг» Анастасии Байбароша, вследствие повышения утильсбора, стоимость импортируемых автомобилей повысится на 132,2 тысячи рублей. Для автомобилей в ценовой категории 4-5 миллиона подорожание составит 2,6-3%, для машин по цене около 3 миллионов рублей — 4-5%, а для бюджетных моделей за 1,7-2 миллиона — на 6,5-7,6%.

Кроме того, сыграет определенную роль в повышении стоимости авто и взлетевший в конце 2024 года курс доллара.

«Дилеры и дистрибьюторы для корректировки прайс-листов могут взять среднюю величину 110 рублей за доллар США. Если рубль окрепнет, то в ход пойдут скидки для привлечения клиентов — увеличившаяся маржа позволит это делать. Если же рубль продолжит падать по пессимистическому сценарию, то ценники будут вновь пересмотрены», — пояснила Анастасия Байбароша.

И добавила, что в среднем увеличение стоимости автомобилей к весне 2025 года составит 15-20%. Правда, по мнению «директора компании „Мой Автопрокат“ Дмитрия Матвеева, резкого повышения цен с 1 января ждать не стоит — дилерские и дистрибьюторские склады будут реализовывать ранее ввезенные авто.

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Эксперт отмечает: есть надежда, что китайцы будут удерживать цены даже себе в убыток, чтобы поддержать такой объем продаж, который позволит им выполнить изначально завышенные планы на 2024–2025 годы. При этом наибольшего роста цен стоит ждать преимущественно в премиум-сегменте, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году автоугонщики похитили 40 автомобилей. По сравнению с 2023 годом число автоугонов возросло на 11%.

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