Что будет с ценами на автомобили в Тюмени в 2025 году

По словам руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта «Альфа-Лизинг» Анастасии Байбароша, вследствие повышения утильсбора, стоимость импортируемых автомобилей повысится на 132,2 тысячи рублей. Для автомобилей в ценовой категории 4-5 миллиона подорожание составит 2,6-3%, для машин по цене около 3 миллионов рублей — 4-5%, а для бюджетных моделей за 1,7-2 миллиона — на 6,5-7,6%.