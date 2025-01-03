Частные дома в Тюменской области подорожали за год до 7,6 млн рублей

Сюжет Недвижимость

В Тюменской области по итогам четвертого квартала 2024 года стоимость частных домов снизилась на 1,2% и составила около 7,6 миллиона рублей. В целом за год данный вид недвижимости подорожал на 6,8%. предложение индивидуальных домов увеличилось на 24%.