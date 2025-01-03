Частные дома в Тюменской области подорожали за год до 7,6 млн рублей

Posted 3 января, 12:19
Published 3 января, 12:19
Modified 3 января, 12:21
Updated 3 января, 12:21
По данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», в целом по России в 2024 году стоимость индивидуальных домов выросла в 71 регионе из 85.
Наибольшее подорожание было зафиксировано в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях. Снижение цен зарегистрировано Мурманской (–11,2%), Нижегородской (–9,5%) областях, Калмыкии (–9%).
Что касается площади выставленных на продажу домов, то она сократилась со 118 до 114 кв. м, а предложение на рынке, напротив, выросло на 24%.
«Со времен пандемии спрос на загородные дома остается стабильным, хотя и не таким высоким, как в 2020–2021 годах. Главным драйвером повышения цен выступает не он, а инфляция и рост цен на строительные материалы и работы, дефицит трудовых ресурсов», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
По его словам, по итогам 2024 года рост стоимости данного вида недвижимости существенно ниже показателей 2023 года — 6,7% против 15,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году новые автомобили могут подорожать до 20%. На рост цен влияние окажут выросший размер утилизационного сбора, высокий курс доллара и санкции.