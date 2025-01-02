В первый день 2025 года тюменское небо озарило полярное сияние. ФОТО

Posted 2 января, 07:11
Published 2 января, 07:11
Modified 2 января, 07:13
Updated 2 января, 07:13
Причиной его возникновения стал магнитный геошторм уровня G4, обрушившийся на Землю 1 января.
«Регистрировалась очень сильная магнитная буря. Уровень — G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе. Земля находилась под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера 31 декабря. Сильные полярные сияния наблюдались над европейской частью страны», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ранее «Наш Город» писал, что 29 и 30 декабря на Солнце произошли три мощные вспышки высшего класса Х. Выбросы массы от взрывов накрыли Землю в середине дня 31 декабря.