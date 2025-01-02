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Posted 2 января, 07:11

Published 2 января, 07:11

Modified 2 января, 07:13

Updated 2 января, 07:13

СНТ Липовый остров

В первый день 2025 года тюменское небо озарило полярное сияние. ФОТО

2 января 2025, 07:11
Фото: ЧС Тюмень. СНТ Липовый остров
Свидетелями редкого природного явления стали сегодня ночью жители Тюменской области. В ночь с 1 на 2 января тюменцы могли наблюдать полярное сияние.

Причиной его возникновения стал магнитный геошторм уровня G4, обрушившийся на Землю 1 января.

СНТ Липовый остров
СНТ Липовый остров
СНТ Липовый остров
СНТ Липовый остров. Фото: ЧС Тюмень
«Регистрировалась очень сильная магнитная буря. Уровень — G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе. Земля находилась под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера 31 декабря. Сильные полярные сияния наблюдались над европейской частью страны», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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Ранее «Наш Город» писал, что 29 и 30 декабря на Солнце произошли три мощные вспышки высшего класса Х. Выбросы массы от взрывов накрыли Землю в середине дня 31 декабря.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Северное сияние
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