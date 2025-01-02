Тюменский миллиардер Хусаинов посоветовал убрать из цирка животных

Posted 2 января, 11:12
Published 2 января, 11:12
Modified 2 января, 11:14
Updated 2 января, 11:14
По его мнению, данные рекомендации позволят цирку повысить доходы, а также стать более современным. По словам Хусаинова, в первую очередь цирку необходимо заключить контракт с сетевыми заведениями общепита.
«Должен быть и онлайн-заказ на место, и не по одному продавцу в антракт. На мой взгляд, цирк теряет на этом процентов 30 выручки. Когда ходишь на матч НБА или НХЛ, просто поражаешься, как они хорошо используют такой длинный контакт с потребителем услуги», — отметил глава «Этажей».
Также, по словам, следует ввести традицию фотографирования с главными героями шоу. Фотографии на память являются мировой практикой цирковых шоу.
«Были в Макао (Китай) как-то раз на подобном мероприятии, и после все главные герои выходят, и фото 50 долларов — очередь на 30 минут стояла! Также нужно заключать контракты с фотографами, чтобы потом по ссылке можно было найти фото и купить. В общем, на фото, по моим оценкам, еще теряется 10–15% выручки», — отметил Хусаинов.
Также добавил, что следует провести работу над маркетингом — рекламы цирковых шоу практически нет. По мнению тюменского миллиардера, цирк должен позиционировать себя не как место, куда можно сходить с детьми, а как очень серьезное шоу и искусство.
Высказал мнение Ильдар Хусаинов и на счет животных в цирке. Он отметил, что их надо убирать из программы из-за больших затрат на обслуживание, перевозку и т. д.
«Более того, это откровенно негуманно, все-таки они рождены жить в природе. Вполне вероятно, что в цирк бы ходило даже больше людей, если бы там не было животных», — заявил Хусаинов.
Также глава этажей предложил здание цирка в будние дни использовать под какое-либо другое назначение, в выходные — непосредственно как цирк, а еще посоветовал проводить экскурсии внутри цирка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в феврале со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» выступит коллектив «Квартет И». Продажа билетов уже открыта.