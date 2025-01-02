Около 300 сотрудников тюменских компаний попадут под сокращение в начале 2025 года

Posted 2 января, 08:17
Published 2 января, 08:17
Modified 2 января, 08:19
Updated 2 января, 08:19
По его словам, большая часть сокращений в Тюменской области запланирована на январь. Увольнения пройдут на предприятиях, занимающихся подбором персонала, предоставляющих услуги перевозок. Также сокращения пройдет в компаниях, специализирующихся на гостиничных услугах и в отрасли сельского хозяйства, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году под сокращения попали 505 сотрудников компаний. В 2023 году уволенных было больше на 395 человек.