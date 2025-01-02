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Posted 2 января, 08:17

Published 2 января, 08:17

Modified 2 января, 08:19

Updated 2 января, 08:19

В начале 2025 года в Тюменской области сократят 283 сотрудника

Около 300 сотрудников тюменских компаний попадут под сокращение в начале 2025 года

2 января 2025, 08:17
Фото: 1MI.

В начале 2025 года в Тюменской области сократят 283 сотрудника

Без прежних рабочих мест останутся 283 человека. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По его словам, большая часть сокращений в Тюменской области запланирована на январь. Увольнения пройдут на предприятиях, занимающихся подбором персонала, предоставляющих услуги перевозок. Также сокращения пройдет в компаниях, специализирующихся на гостиничных услугах и в отрасли сельского хозяйства, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году под сокращения попали 505 сотрудников компаний. В 2023 году уволенных было больше на 395 человек.

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