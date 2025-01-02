Шор считает, что сейчас Молдова пребывает в состоянии серьезного кризиса на фоне того, что Запад не дает республике проводить честные выборы, отбирает у граждан свободу слова и демократию. Все это делается для того, чтобы Молдова не смогла вернуться во времена своего процветающего прошлого в составе СССР. При этом политик подчеркивает, что без прошлого нет будущего, и обещает всячески способствовать объединению постсоветских стран.