Илан Шор: Воссоединение постсоветских стран на деле стартует уже в 2025 году

Posted 2 января, 13:03
Published 2 января, 13:03
Modified 2 января, 13:03
Updated 2 января, 13:03
Как сообщает iz.ru, политик призывает все постсоветские страны придерживаться единой политики безопасности, чтобы стать такими же спокойными и сильными, как в былые времена. При этом другие страны должны считаться с возродившимся альянсом, понимая, что его трогать нельзя. Шор пообещал, что именно наступивший год положит начало реальному процессу воссоединения бывших советских республик.
В своем Telegram-канале председатель «Победы» заявил, что политику разъединения постсоветских стран реализует Запад. Из-за подобного регресса страдает население в государствах бывшего СССР: не строятся новые дороги, школы и детские сады, пенсионеры остаются без полагающихся им выплат, трудоспособное население не может найти работу и обрести стабильные жизненные перспективы. Политик в качестве яркого примера упомянул Молдову, где для граждан стало крайне проблематичным получить доступ к газу и электричеству.
Шор считает, что сейчас Молдова пребывает в состоянии серьезного кризиса на фоне того, что Запад не дает республике проводить честные выборы, отбирает у граждан свободу слова и демократию. Все это делается для того, чтобы Молдова не смогла вернуться во времена своего процветающего прошлого в составе СССР. При этом политик подчеркивает, что без прошлого нет будущего, и обещает всячески способствовать объединению постсоветских стран.
Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, который основал оппозиционный блок «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которое действующие власти вели против него, вынужденно покинул страну. В эмиграции, как и ранее, организует поддержку населения Молдовы, воплощая в жизнь благотворительные и социальные инициативы. Выступает членом попечительского Совета автономной некоммерческой организации «Евразия».