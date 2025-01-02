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Posted 2 января, 10:58

Published 2 января, 10:58

Modified 2 января, 10:58

Updated 2 января, 10:58

Глава Казахстана Токаев в новогоднем поздравлении перечислил достижения страны

Глава Казахстана Токаев в новогоднем поздравлении перечислил достижения страны

2 января 2025, 10:58
Фото: 1MI.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с наступлением 2025 года, пожелав стране мира, процветания, а каждому жителю — благополучия.

Он отметил, что в 2024 году государство предприняло значительные шаги в рамках нового экономического курса. В числе первых успехов реформ глава государства выделил развитие промышленности, достижения в аграрном секторе и улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Токаев подчеркнул рост средней продолжительности жизни до 75 лет, а также ввод в эксплуатацию новых школ и социальных учреждений, пишет regnum.ru.

Касым-Жомарт Токаев рассказал и о результатах референдума, на котором было принято ключевое решение для будущего страны. Он акцентировал внимание на том, что большинство граждан поддержало проект строительства атомной электростанции.

Токаев упомянул важные международные саммиты, прошедшие в Астане в 2024 году, а также Всемирные игры кочевников, которые привлекли тысячи спортсменов и гостей из разных стран.

Президент Казахстана отметил, что благодаря успехам казахстанских атлетов флаг республики развевался на аренах Олимпийских и Паралимпийских игр. Он также подчеркнул, что казахстанские школьники добились значительных достижений на международных интеллектуальных олимпиадах, завоевав множество наград.

Глава государства заверил, что страна будет продолжать осуществление системных реформ.

«Я как президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал ещё более плодотворным», — подчеркнул он.

Кроме того, Токаев озвучил приоритеты страны на 2025 год в областях экономики, технологий и аграрного сектора. Он отметил, что особое внимание будет уделено развитию образования, здравоохранения, науки и культуры.

Президент также объявил, что в знак уважения к трудовым заслугам граждан наступающий год будет посвящен рабочим профессиям. Токаев отметил, что ключевыми ценностями, которые будут продвигаться в обществе, станут патриотизм, трудолюбие и высокий профессионализм.

#Общество
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