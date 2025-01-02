Глава Казахстана Токаев в новогоднем поздравлении перечислил достижения страны

Он отметил, что в 2024 году государство предприняло значительные шаги в рамках нового экономического курса. В числе первых успехов реформ глава государства выделил развитие промышленности, достижения в аграрном секторе и улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Токаев подчеркнул рост средней продолжительности жизни до 75 лет, а также ввод в эксплуатацию новых школ и социальных учреждений, пишет regnum.ru.