nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 01:04

Published 1 января, 01:04

Modified 1 января, 01:04

Updated 1 января, 01:04

Таролог составила прогноз для тюменцев на 2025 год.

Таро-прогноз для тюменцев на 2025 год: критические перемены для каждого знака зодиака

1 января 2025, 01:04
Фото: 1MI. Таролог составила прогноз для тюменцев на 2025 год.

Таролог составила прогноз для тюменцев на 2025 год

2025 год обещает быть годом значительных перемен для всех знаков зодиака. Мистик Наталья Зира уверяет, что карты Таро раскрывают, что ждёт нас будет ждать в личной жизни, карьере и отношениях. Она составила прогноз для каждого знака зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Таро-прогноз для Овнов на 2025 год.
Таро-прогноз для Овнов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Колесо Фортуны

2025 год для Овнов принесет значительные перемены, и многое будет зависеть от того, как они справятся с возникающими обстоятельствами. Карта Колеса Фортуны указывает на цикл удачи, в который вы войдете, но он будет непредсказуем. Важно не бояться изменений и адаптироваться к ним. Могут открыться новые возможности, особенно в профессиональной сфере, но они потребуют от вас гибкости.

Совет: Будьте готовы к неожиданным поворотам и воспользуйтесь моментом, когда удача будет на вашей стороне.

Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака
Узнать подробнее

Телец (20 апреля — 20 мая)

Таро-прогноз для Тельцов на 2025 год.
Таро-прогноз для Тельцов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Туз Пентаклей

2025 год для Тельцов будет временем стабильности и материальных достижений. Карта Туза Пентаклей говорит о возможных новых источниках дохода и успешных инвестициях. Если вы решите вложиться в новый проект или бизнес, это может привести к долгосрочной финансовой безопасности.

Совет: Используйте свою решительность и стремление к успеху, чтобы развивать бизнес или карьеру. Это ваш год для стабильных шагов.

В Новый год без работы: что стоит за жуткой волной сокращений в Тюмени?
Узнать подробнее

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Таро-прогноз для Близнецов на 2025 год.
Таро-прогноз для Близнецов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Сила

2025 год принесет Близнецам большую внутреннюю силу и способность справляться с любыми трудностями. Карта Силы указывает на то, что в этом году вам предстоит научиться контролировать свои эмоции и проявлять терпение, что поможет вам преодолеть возможные препятствия в отношениях и работе.

Совет: Доверяйте своей интуиции и внутреннему голосу, вы обладаете большим потенциалом для личностного роста.

Не хотят работать руками за 50 тысяч: что стоит за дефицитом рабочей силы в Тюмени?
Узнать подробнее

Рак (21 июня — 22 июля)

Таро-прогноз для Раков на 2025 год.
Таро-прогноз для Раков на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Луна

2025 год будет временем глубоких перемен и саморазмышлений для Раков. Карта Луны говорит о том, что вам предстоит разобраться в своих страхах и сомнениях, чтобы двигаться дальше. Это может быть годом, когда вам нужно будет отпускать старые привычки и открывать для себя новые пути.

Совет: Будьте честны с собой и не бойтесь заглядывать в темные уголки своей души. Это поможет вам выйти на новый уровень осознания.

Пьяные люди и вечные салюты: тюменцы рассказали, что еще их раздражает в Новый год
Узнать подробнее

Лев (23 июля — 22 августа)

Таро-прогноз для Львов на 2025 год.
Таро-прогноз для Львов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Императрица

2025 год будет для Львов годом плодородия и креативности. Карта Императрицы указывает на то, что вас ждут удачные времена для новых начинаний, особенно в сферах творчества и семьи. Это хороший год для того, чтобы воплотить в жизнь идеи и реализовать задуманные проекты.

Совет: Используйте свою харизму и природную привлекательность, чтобы создавать и поддерживать гармоничные отношения и успешные проекты.

Тюменские больницы перейдут на новогодний график работы
Узнать подробнее

Дева (23 августа — 22 сентября)

Таро-прогноз для Дев на 2025 год.
Таро-прогноз для Дев на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Справедливость

2025 год будет годом, когда Девам предстоит принимать важные решения, основанные на честности и справедливости. Карта Справедливости говорит о том, что вам нужно будет тщательно анализировать ситуации и искать баланс между личными интересами и обязанностями. Ожидайте важных юридических или финансовых решений.

Совет: Следуйте принципам честности и справедливости, и вы получите поддержку вселенной в любых начинаниях.

Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулы
Узнать подробнее

Весы (23 сентября — 22 октября)

Таро-прогноз для Весов на 2025 год.
Таро-прогноз для Весов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Влюбленные

2025 год будет годом гармонии в отношениях для Весов. Карта Влюбленных говорит о том, что в этом году вам предстоит сделать выбор, который повлияет на вашу личную жизнь. Это может быть годом, когда вы найдете свою вторую половинку или сделаете важный шаг в уже существующих отношениях.

Совет: Доверяйте своему сердцу, но не забывайте о рациональности при принятии важных решений.

«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам
Узнать подробнее

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Таро-прогноз для Скорпионов на 2025 год.
Таро-прогноз для Скорпионов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Смерть

Не стоит пугаться. 2025 год для Скорпионов будет годом трансформаций и освобождения от старых привычек и ситуаций. Карта Смерти указывает на конец старого этапа и начало нового. Это может быть годом значительных перемен в жизни, когда вам предстоит оставить позади то, что больше не служит вам.

Совет: Примите перемены, они приведут вас к новым возможностям и личностному развитию.

«На всякий случай побаиваемся»: тоболяки гадают, где может стоять памятник Инстасамке
Узнать подробнее

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Таро-прогноз для Стельцов на 2025 год.
Таро-прогноз для Стельцов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Колесница

2025 год будет временем динамичных перемещений и активности для Стрельцов. Карта Колесницы символизирует победу, решительность и движение вперед. Этот год будет наполнен шансами для путешествий и новых начинаний. Вы сможете успешно реализовать свои амбиции, если будете действовать уверенно.

Совет: Не останавливайтесь на пути к своей цели, двигайтесь вперед с решимостью и уверенностью в своих силах.

От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиентку
Узнать подробнее

Козерог (22 декабря — 19 января)

Таро-прогноз для Козерогов на 2025 год.
Таро-прогноз для Козерогов на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Дьявол

2025 год для Козерогов принесет испытания, связанные с контролем над своими желаниями и зависимостями. Карта Дьявола предупреждает о соблазнах и искушениях, которые могут отвлечь вас от ваших целей. Важно сохранять самообладание и не поддаваться на негативные влияния.

Совет: Признайте свои слабости и работайте над ними. Это поможет вам укрепить внутреннюю силу и достичь успеха.

Массовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам
Узнать подробнее

Водолей (20 января — 18 февраля)

Таро-прогноз для Водолеев на 2025 год.
Таро-прогноз для Водолеев на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Звезда

2025 год будет временем вдохновения и духовного роста для Водолеев. Карта Звезды указывает на светлый период, когда ваши мечты и надежды могут стать реальностью. Это год для восстановления и гармонии, когда вы будете находить пути для реализации своего потенциала.

Совет: Откройтесь для новых возможностей и верьте в свою удачу. Позитивные изменения на пути к вашим целям уже близки.

Тут больше не гадают. Как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале
Узнать подробнее

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Таро-прогноз для Рыб на 2025 год.
Таро-прогноз для Рыб на 2025 год.. Фото: 1MI

Основная карта: Паж Кубков 2025 год для Рыб будет временем эмоционального и духовного роста. Карта Пажа Кубков указывает на новые начинания в творчестве и любви. Это год для того, чтобы открыться для новых идей и эмоций, а также для того, чтобы научиться доверять своим интуитивным чувствам.

Совет: Следуйте за своим сердцем и не бойтесь проявлять уязвимость. Это будет год для глубоких и вдохновляющих переживаний.

Каждому знаку зодиака 2025 год принесет уникальные возможности для роста и развития. Главное — не бояться перемен и использовать все шансы для реализации своих целей.

Деньги на страданиях или истинная помощь? Психолог разоблачил тюменскую гадалку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени резко возрос спрос на капельницы для выведения из запоя на дому. На первый взгляд, эта услуга кажется удобным и быстрым решением, но за комфортом часто скрываются серьёзные риски для здоровья.

Читайте также:
От ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 годаХитрости формулировки: в Тюменской области все же подорожает оплата детского садаВ новогодние каникулы в Тюмени ударят морозы
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Гороскопы#Таро#Мистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика