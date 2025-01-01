С Нового года в Тюмени подорожали платные парковки

Posted 1 января, 13:00
Published 1 января, 13:00
Modified 1 января, 13:00
Updated 1 января, 13:00
Как сообщили в городской администрации, теперь самые востребованные стоянки будут стоить на 25 рублей дороже — вместо 50 рублей — 75 соответственно, а свободные будут опускаться в цене до 25 рублей за один час. Предусмотрен при этом вариант и с ценами в 20 рублей соответственно.
Как пояснили в мэрии, сильнее всего подорожают те парковки, которые загружены в будние дни больше всего. Речь идет о центральных участках и стоянках. Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно загружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных.