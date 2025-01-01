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Posted 1 января, 13:00

Published 1 января, 13:00

Modified 1 января, 13:00

Updated 1 января, 13:00

С Нового года в Тюмени подорожали платные парковки

С Нового года в Тюмени подорожали платные парковки

1 января 2025, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
После 1 января в Тюмени сразу подорожали платные парковки, стоимость при этом варьируется. От 25 до 75 рублей за час.

Как сообщили в городской администрации, теперь самые востребованные стоянки будут стоить на 25 рублей дороже — вместо 50 рублей — 75 соответственно, а свободные будут опускаться в цене до 25 рублей за один час. Предусмотрен при этом вариант и с ценами в 20 рублей соответственно.

Как пояснили в мэрии, сильнее всего подорожают те парковки, которые загружены в будние дни больше всего. Речь идет о центральных участках и стоянках. Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно загружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных.

Тюменские власти заработали на платных парковках более 100 миллионов рублей
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени власти рассказали, сколько заработали на платных парковках.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки
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