С Нового года в Тюмени подорожали платные парковки

Как пояснили в мэрии, сильнее всего подорожают те парковки, которые загружены в будние дни больше всего. Речь идет о центральных участках и стоянках. Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно загружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных.